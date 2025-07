2 millions de plants par saison

À l’EARL du Pouldu de Santec (29), 20 ha sont conduits en bio, 60 ha en conventionnel. Les rotations comprennent principalement des cultures de salade, mais voient aussi des légumes anciens, de la carotte de sable, des pommes de terre nouvelles ou encore du radis noir. « Pour les salades frisées, toutes les parcelles sont bâchées », décrit Xavier Lachaux, associé au sein de cette structure avec Anthony et Alain Argouarc’h. Sur cette partie de la zone légumière, la texture du sol peut rapidement changer d’un champ à l’autre, alternant terres blanches très sableuses et sols plus bruns. « On peut récolter de très belles carottes ». Mais ces sols légers s’envolent, « le vent chargé en sable peut venir fouetter les plants. Nous avons tout intérêt à avoir des plants très costauds ». Chaque semaine, 30 000 plants de salade frisée sont livrés à la ferme, « tous les lundis. Tout est planté en 2 après-midis ». En pleine saison, les équipes mettent en place 100 000 salades par semaine, en comptant la frisée, l’iceberg, la laitue et la chioggia. Le maraîcher attire l’attention sur la culture de salade valorisée en 4e gamme, qui doit répondre à « un cahier des charges très exigeant. Il faut être vigilant vis-à-vis des pucerons, des limaces ou d’apparition de nécroses liées au stress type tip-burn. La gestion de la qualité est très précise ». Chaque saison, la ferme plante un peu plus de 2 millions de plants de ces différentes salades. Chénopodes et séneçons prennent la place Une des planteuses qui équipe la ferme (Ferrari FPC) réalise toutes les opérations de mise en place : « Elle déroule la bâche, la perce et met le plant en terre. Mais cette machine perce le paillage en faisant un gros carré, les chénopodes et…