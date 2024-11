À la source des besoins en eau

C’est peut-être le parent pauvre de l’enseignement agricole en Bretagne : la gestion de l’irrigation est parfois laissée de côté lors des parcours de formation. Mais les interventions de Stéphanie Gazeau viennent pallier ce manque. « Je rencontre des maraîchers qui passent un temps phénoménal pour gérer leur arrosage, certains y consacrent 16 heures par semaine ». À l’origine de ce temps passé, un réseau d’irrigation mal dimensionné, du matériel inadapté, des besoins des cultures sous-estimés. « Les conditions climatiques particulières de ces dernières années accentuent les difficultés des maraîchers mal équipés ». Il faut classer ses cultures en fonction de leur développement racinaire Estimer RU et RFU Premier point à aborder pour bien connaître ses besoins d’irrigation, l’estimation de la Réserve Utile (RU), qui « dépend de la texture de son sol : plus il contient d’argile, plus cette réserve sera élevée ». Cette notion sera à nuancer en fonction de la pierrosité de son sol. À partir de cette RU se calcule la RFU (Réserve facilement utilisable), qui correspond environ à « la moitié de la RU ». Cet élément est important à connaître, car « les variétés modernes de légumes n’ont pas été sélectionnées sur leur sensibilité au stress hydrique. Or une plante stressée est plus sensible aux maladies, aux ravageurs, à la montaison… » Ces capacités du sol à retenir l’eau sont à relativiser avec la profondeur du chevelu racinaire des plantes. Ainsi, un radis ou une salade ne développera pas un système racinaire profond, « il ne servira à rien d’apporter plus de 10 mm par passage ». La formatrice conseille de classer ses cultures en fonction de ce développement racinaire en 3 grandes catégories : légumes à racines superficielles (10 à 15 cm), moyennes (30 cm) ou profondes allant à plus de 40 cm,…