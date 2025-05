Un concours dans la ville

Le parc de la Palud de Landerneau servira le temps du comice Élorn-Penfeld de pâture aux nombreux animaux qui participeront à ce concours. Sur l’herbe verte située en plein cœur de la ville, 2 rings installés pour l’occasion départageront les participantes en race Normande et Prim’Holstein. Pour les organisateurs, le choix de la cité traversée par l’Élorn n’est peut-être pas anodin. « Landerneau est un vivier de salariés. Les jeunes, adeptes des nouvelles technologies, sont tout à fait capables de s’épanouir en conduisant du matériel agricole, que ce soit dans nos exploitations ou dans les structures qui nous entourent. C’est pour nous l’occasion de mettre l’accent sur les emplois dans l’agriculture », selon Patrick Buguel, président de ce comice. Du matériel, il y en aura lors de cette fête, avec des expositions de matériels par les concessionnaires de la région et un pôle ancien/nouveau : aux côtés d’un outil de l’ancienne génération, son équivalent de 2025 sera présenté.Et le juge sera…Après la présentation de veaux réalisée par des enfants, un concours de jeunes présentateurs sera lancé. Les organisateurs espèrent avoir, comme l’an passé, une vingtaine de compétiteurs, jugés sur leur manière de mettre en valeur les vaches. Place ensuite aux 20 élevages, dont certains participeront pour la première fois, et à la centaine d’animaux pour le comice. Audrey Le Mentec aura la charge de départager les Normandes ; pour les Prim’Holstein, le juge sera… « une surprise », s’amuse Patrick Buguel, qui tient bon pour ne pas dévoiler le nom de l’arbitre malgré les nombreuses sollicitations des participants en race noire et blanche.Le comice Élorn-Penfeld couvre les élevages situés dans un triangle Hanvec-Bohars-Landerneau, il s’agira ici de sa 28e édition.Fanch Paranthoën…