L’IA au cœur du prochain Space

Pour sa 39e édition, le Space met l’accent sur l’Intelligence artificielle (IA) au service des agriculteurs. « Elle est partout, permettant l’amélioration de la précision, de la performance, du confort de travail, de la gestion de la santé animale », ont souligné les responsables lors d’un point presse organisé le 20 mai à Pacé, sur l’entreprise de services numériques Adventiel.

« Le monde de l’élevage a de l’avenir »

Sur l’Espace pour demain, les éleveurs pourront découvrir en quoi l’IA peut les aider, participer à des ateliers et des débats autour de la propriété des données, de la cybersécurité, de l’évolution des métiers… Pour la première fois, un hackathon IA aura lieu sur le salon (baptisé Agreen Défi), visant à imaginer des solutions à des problématiques de terrain.

« L’intelligence sous différentes formes est inhérente à nos métiers de l’agriculture », déclare Marcel Denieul, président du Space. « Alors que les productions animales connaissent actuellement un rebond, porté par un contexte économique meilleur, nous souhaitons montrer que le monde de l’élevage a de l’avenir, le rendre attractif auprès des jeunes. »

Nouveauté cette année, le Space se dote d’un véhicule C15 à bord duquel deux ‘agri-influenceurs’ vont aller à la rencontre des acteurs du salon. Le lieu d’expression ‘Espace jeunes’ est renouvelé ainsi que le Tech’Agri Challenge, pour une 3e édition réunissant des étudiants des secteurs agricole et numérique avec, en plus, de nouveaux profils cette année (élèves en mécatronique et design), pour imaginer des solutions techniques en agriculture.

30 ans des Innov’Space

Cette édition du salon international sera aussi marquée par les 30 ans des Innov’Space. « C’est une fierté pour nous d’être porteurs d’un label d’innovation connu et reconnu », souligne la commissaire générale Anne-Marie Quéméner. Les exposants apprécient « la visibilité et la confiance qu’il véhicule. » Question pratique, « le salon modifie ses horaires de fermeture et les fixe à 19 h tous les jours. »

Plus de 1 200 exposants et 100 000 visiteurs de 120 pays sont attendus sur la « Planète élevage ». Les politiques seront aussi accueillis à bras ouverts. « Nous avons besoin de reconnaissance de leur part envers nos élevages qui nourrissent la population et créent des emplois », conclut Marcel Denieul.

Agnès Cussonneau

Un règlement sanitaire adapté