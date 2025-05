Être viticulteur en Bretagne

Julien Lefèvre et Loïc Fourure sont tous deux vignerons depuis 2021. Julien s’est installé à Merléac, dans les Côtes-d’Armor, tandis que Loïc a planté ses vignes à Theix-Noyalo, dans le Golfe du Morbihan. Cette année, ils entament leur troisième campagne de vendanges. Dans cet épisode, ils présentent les spécificités de leur domaine, les cépages qu’ils cultivent, et évoquent les défis liés à la viticulture en Bretagne. Julien et Loïc sont également co-présidents de l’Association des vignerons bretons, qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine de professionnels ayant implanté environ 150 hectares de vigne en Bretagne.