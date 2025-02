« La décarbonation est un levier de progrès »

Dans un climat économique, politique et social chahuté, l’agriculture française doit faire face à de nombreux défis pour répondre à des enjeux de souveraineté alimentaire et de transitions agricole, climatique, économique, écologique… Chaque acteur du monde agricole est appelé à prendre sa part de responsabilité pour anticiper ces mutations. Récemment, une table ronde en ligne, sur le thème : « Et si c’était mieux demain ? Quelles perspectives pour l’élevage français ? », était organisée en présence de Philippe Manry, directeur général de Sanders, et de Soazig Di Bianco, ingénieure agronome et sociologue. Soazig Di Bianco, ingénieure agronome et sociologue. Philippe Manry, directeur général de Sanders,©7J – Franck Boisselier Comment voyez-vous le métier d’agriculteur dans dix ans ? Philippe Manry : Je suis résolument optimiste. Ce n’était pas mieux avant car c’était plus pénible. Aujourd’hui, le métier d’agriculteur est choisi et non subi. Il se féminise, cela se voit dans les écoles agricoles et vétérinaires. Il y a toujours des contraintes mais les conduites s’adaptent grâce à l’automatisation et la robotisation. Le nombre de chefs d’entreprises femmes va augmenter dans les prochaines années. Je crois à la féminisation du métier malgré les freins Soazig Di Bianco : Je crois aussi à la féminisation du métier malgré les freins. La femme est encore, dans l’imaginaire, une conjointe ou une salariée, plus rarement une chef d’entreprise. Les mentalités vont évoluer. Les femmes sont souvent source d’innovation car elles ont un parcours plus diversifié avant l’installation. Elles adoptent aussi plus facilement des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Avec l’augmentation du nombre et de la taille des sociétés agricoles, les agriculteurs et agricultrices auront de plus en plus de besoin de services liés à la gestion de la main-d’œuvre (recrutement, fidélisation…). Quels sont les principaux défis du monde agricole ? Philippe Manry : Je…