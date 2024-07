Ray-grass : la gestion commence dès la moisson

La récolte commence pour les céréales et c’est déjà le moment de préparer la prochaine campagne en termes de désherbage. Après une année de plus où les graminées se font remarquer dans les parcelles bretonnes, certaines bonnes pratiques s’imposent dès la récolte : récolter les parcelles sales en dernier, gérer les menues pailles dans le cas de forte pression et nettoyer la moissonneuse au moins une fois par jour ou après la récolte de parcelles particulièrement sales… Dans ce dossier, Arvalis recense les leviers possibles pour la gestion de ces ray-grass indésirables.