Les parcelles et bordures sales, en dernier, tu récolteras

Pour éviter la dissémination des graines de ray-grass dans les parcelles indemnes, il est important de récolter les parcelles propres en premier et de finir par les parcelles sales. Ce levier est à associer au nettoyage de la machine.

Au sein de la parcelle, bien souvent on peut observer une pression ray-grass plus importante dans les bordures et à l’entrée des champs. Ces zones sales (bordures, entrée de champ) au sein des parcelles sont également à récolter en dernier dans la mesure du possible.

Si le nettoyage n’est pas mis en œuvre, il est impératif de faire respecter l’ordre de récolte selon la propreté des parcelles et des zones de salissement. Si cela n’est pas respecté de la même façon que l’absence de nettoyage de la machine après la récolte d’une parcelle sale, les graines de ray-grass vont se loger dans les moindres recoins de la moissonneuse et se disséminer dans les parcelles suivantes.