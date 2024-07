Historiquement, la flore dicotylédone bretonne se gérait en sortie d’hiver pour les céréales d’hiver et avec une post-levée sur maïs. Toutefois avec l’arrivée du ray-grass, résistant ou non résistant, les applications d’automne pour les céréales d’hiver deviennent indispensables pour gérer la graminée.La prélevée apporte la plus grande efficacitéAu sein des interventions d’automne, tous les positionnements pour un produit ne se valent pas. La prélevée apporte la plus grande efficacité en termes de désherbage, en moyenne + 10-20 % d’efficacité en plus par rapport à un bon positionnement de post-levée à 1 feuille.C’est également vrai pour le désherbage du maïs, en présence de graminée, une prélevée est indispensable.Prendre le temps d’effectuer cette applicationLa contrainte au niveau de la prélevée est de pouvoir finir ses chantiers de semis ou arrêter temporairement ses semis pour réaliser les applications de post-semis-prélevée. Mais sur des parcelles à problématique ray-grass, il est important de prendre le temps d’effectuer cette application. D’autant plus que généralement, les conditions d’intervention (portance, vent, humidité du sol) à l’automne sont plus favorables pour des prélevées que des post-levées où les conditions d’intervention peuvent se dégrader et imposer de décaler les applications de post-levée (phénomène de l’année 2023).En termes de matière active de prélevée sur céréales d’hiver, le prosulfocarbe, flufénacet constitue des bases solides avec un complément intéressant du DFF (ex. : Mateno, Défi-Codix, Défi-compil…). En maïs, le dmta-p (Isard) et adengo Xtra sont des produits intéressants en pré-levée.Arvalis…