Pour des positionnements de désherbage en post-levée, soit en solo (1 seule application d’automne en post-levée) ou en programme double application (pré puis post-levée), le positionnement de l’application en fonction du stade de l’adventice est primordial. Il faut viser une application à 1-2 feuilles des adventices (bien souvent cela correspond à 1-2 feuilles de la céréale d’hiver). Efficacité moindre si on décale l’application Plus on décale l’application vers des stades tardifs plus l’efficacité diminue rapidement. Typiquement, des post-levées réalisées à 3 feuilles perdent en efficacité par rapport à 1-2 feuilles. L’effet du positionnement d’un produit typique de post-levée d’automne comme le Fosburi à 0.6L montre un fort intérêt à positionner le produit à 1 feuille de la céréale. Retarder l’application de 1 feuille à 3 feuilles fait perdre 30 % d’efficacité. En cas de forte pression ray-grass qui n’a pas pu ou pas suffisamment été maîtrisée par les leviers préventifs et agronomiques, il sera nécessaire d’employer des programmes avec deux applications d’automne. 90% d’efficacité en programme double Les programmes prélevée puis post-levée apportent les efficacités les plus intéressantes et permettent de dépasser les 90 % d’efficacité, ce qui n’est pas possible avec des désherbages en prélevée ou post-levée uniquement. Ces programmes sont coûteux, généralement, cela dépasse les 100 €/ha mais sont nécessaire pour maîtriser la pression. Arvalis…