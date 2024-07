Un labour occasionnel, tu réaliseras

Le ray-grass, comme d’autres graminées, a la particularité d’avoir un fort Taux annuel de décroissance (TAD). Enfouir la graine à 15-20 cm Autrement dit, si une graine n’a pas les conditions pour germer (graine localisée à 15-20 cm de profondeur par exemple), au bout de 3-4 ans celle-ci n’est plus viable. Au contraire, des adventices de type dicotylédones dont le TAD est généralement plus faible (une graine enfouie 5-10 ans qui est remise en surface peut être restée viable), l’effet du labour est moins marqué. Ainsi, l’enfouissement des graines de ray-grass à une profondeur supérieure à 10 cm, via un labour, permet de rendre ces graines non viables au bout de 3-4 ans. Un labour tous les 3 à 4 ans Deux points de vigilance sont à souligner vis-à-vis du labour : • L’optimum est d’effectuer un labour occasionnel tous les 3-4 ans : un labour fréquent tous les ans peut avoir un effet négatif. Les graines enfouies l’année précédente qui remontent en surface lors du labour de l’année suivante peuvent rester viables. • Bien vérifier ses réglages pour effectuer un enfouissement homogène et de qualité : le réglage de la hauteur de rasette, la profondeur de labour en fonction de la largeur de raie, l’aplomb de la charrue, la vitesse d’avancement sont des points importants à vérifier pour enfouir de manière homogène les graines d’adventices. Arvalis L’essai à Epieds (27) montre l’impact du labour avant l’implantation du blé en 2007 et 2014 par rapport à du non-labour, toutes choses égales par ailleurs (rotation colza-blé-protéagineux-blé). L’efficacité sur la flore graminée est très importante avec une réduction du nombre de plantes levées/m² de 99 % en 2007 et 82 % en 2014. L’essai à Epieds (27) montre l’impact du labour avant l’implantation du blé en 2007 et 2014 par rapport à…