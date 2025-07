Club Robot, 10 ans de partage et de performance

Cette soirée anniversaire était l’occasion de faire un retour sur ces 10 ans au service des éleveurs robotisés sur l’ensemble du territoire. De remercier les éleveurs qui participent à cette aventure humaine et de renforcer cet esprit de performance collective.

En 2015, la coopérative a organisé son premier Club Robot au Space. Cette première réunion technique a eu lieu sous forme de conférence autour de 4 leviers :

• L’économie, avec la participation de Cogedis ;

• La technique, avec FDS, spécialiste de la traite robotisée ;

• La nutrition, avec CCPA ;

• La santé du troupeau, avec les vétérinaires Eureden.

Un Club Robot pour accompagner la performance des élevages

Samuel Pansart, organisateur des Clubs, s’est appuyé sur l’expertise de différents intervenants externes, spécialistes dans le domaine de la robotisation, la nutrition et d’éleveurs avec notamment l’intervention de Guy Calmejane, éleveur numéro 1 de la top list PLM 2024 en juin 2024. L’expertise en interne n’est pas en reste non plus : analyse économique, approche fourragère, qualité du sol… Différents experts de la coopérative ont également contribué, au fil des années, à la transmission de leurs compétences pour une approche globale de l’exploitation. Après des années à faire de longues journées en salle, les Clubs Robots se déroulent désormais au plus près des réalités du terrain, en élevage. « Nous avons fait évoluer le format pour favoriser l’apprentissage par la mise en pratique ou l’échange autour de cas concrets en élevage », explique Samuel Pansart. Depuis 2015, plus de 15 élevages ont accueilli un Club Robot sur l’ensemble de la Bretagne.

L’innovation au service de la performance

Dès le départ, les Clubs ont été pensés comme un levier de formation et d’innovation. En 2014, avec l’essor des robots de traite, les éleveurs avaient besoin d’un accompagnement spécifique, tant technique qu’économique. « Notre vocation première en tant que coopérative est de valoriser la production des adhérents. L’accompagnement vers la rentabilité y contribue et c’est notre devoir de vous accompagner dans ce sens, celui de la performance », rappelle Frédéric Conq, vice-président de la coopérative Eureden, lors de cette soirée d’anniversaire. L’objectif du Club robot est d’accompagner les nouvelles installations, assurer de bons démarrages et toujours chercher des solutions pour optimiser les performances technico-économiques au sein des élevages. Aujourd’hui encore, même si la robotisation se généralise, les enjeux restent nombreux. Les machines évoluent, les données se multiplient et l’Intelligence artificielle arrive dans les élevages. « Il y a encore de nombreux sujets à explorer et l’analyse des données avec l’IA en fera partie pour toujours mieux accompagner les adhérents et proposer de nouvelles solutions », complète Glen Elleouet, responsable de l’offre nutrition ruminant Eureden. Preuve de l’efficacité des différents accompagnements et solutions proposées par la coopérative, les participants aux Clubs robots étaient en moyenne à 28 kg de lait par vache par jour et aujourd’hui ils produisent environ à 32 kg.

Un moment de partage et de convivialité entre éleveurs et techniciens. La journée technique était entrecoupée d’animations.

Un Club pour progresser ensemble

Au-delà de l’expertise, le Club robot a pour vocation de favoriser les échanges entre adhérents et faciliter le partage d’expérience.

Échanger entre éleveurs, confronter ses pratiques, apprendre des autres, se remettre en question ou conforter ses choix, voilà ce qui anime les participants. Frédéric Conq souligne cette force : « Le collectif fait avancer les choses, on a besoin d’appartenir à un groupe, de voir ce qui se fait ailleurs. C’est comme cela qu’on progresse. »

Après 10 ans, une vingtaine de Club Robot, 2 voyages d’étude, c’est plus de 1 000 éleveurs qui ont bénéficié de ces réunions techniques. « Nous avons été les premiers à organiser ces clubs et, depuis, de nombreuses initiatives similaires se sont aussi créées au sein de la coopérative, preuve que le besoin et l’envie de progresser ensemble sont là », conclut Samuel Pansart.

Marine Rozec / Eureden

En chiffres 10 ans du Club robot ce sont : + de 20 réunions organisées ; + de 15 visites d’élevages ; + de 10 experts et intervenants ; 2 voyages d’études ; + de 1000 formations dispensées.