Le béton dans les exploitations, un matériau incontournable

Maçon, une casquette de plus que porte l’agriculteur

Le béton est très présent dans les exploitations agricoles. Souvent, dès son installation, l’éleveur manipule du béton que ce soit pour construire un bâtiment ou rénover l’existant. Puis, tout au long de sa carrière, ce matériau l’aidera à se développer, lui permettra d’améliorer ses conditions de travail et le bien-être des animaux ou encore l’accompagnera dans la création d’une nouvelle activité. Beaucoup d’entreprises interviennent chez les agriculteurs : certaines sont spécialisées dans le bâtiment, d’autres se chargent des fosses ou des silos de stockage d’ensilage qui ont des particularités pour durer dans le temps… Le développement de la méthanisation demande aussi une expertise nouvelle et approfondie sur la conception et le type de béton à utiliser pour les digesteurs. Et dans tout cela, il existe encore une part très importante des chantiers qui sont faits « maison » par les agriculteurs qui possèdent du matériel tel qu’un godet malaxeur ou encore des banches afin de réaliser des chantiers à un coût maîtrisé. Et oui, le métier de maçon est une casquette en plus, qui s’ajoute à toutes les autres que porte l’agriculteur.

Au sommaire de ce dossier