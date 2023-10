Ocarine des Fleurs rayonne à Ohhh la vache

Il avait déjà officié en tant que juge en 2012 au salon Ohhh la Vache. Jean-Baptiste Decheppe est connu sur les concours internationaux. Son Gaec (de Tombuy) produit 1 400 000 litres de lait, transformés en AOP Brie de Meaux. Ses Prim’Holstein se distinguent régulièrement ; Kansas City, Ex 94, a été sacrée Grande championne au salon de Paris en 2022. Quelques Jersiaises complètent l’effectif. L’exploitation compte 285 hectares et une unité de méthanisation. Assisté par son épouse, il a classé Ocarine des Fleurs Grande championne du concours de Pontivy. « De la solidité, de bons membres, du caractère laitier et une excellente mamelle » lui ont permis de faire la différence avec ses concurrentes. C’est une fille de Goodtype sur Jewald qui appartient à l’EARL de la Jument Blanche à Plouay. Elle devance Sapotille, de l’EARL de l’Orangerie, à Plumelec, classée réserve de Grande championne. Le prix de la meilleure laitière de la compétition a été attribué à Iris et ses 85 000 litres de lait (actuellement en 8e lactation). Elle appartient au Gaec Le Ruyet, de Cléguérec. Pendant le concours, les éleveurs, par la voix de Stéphane Le Druillenec, président de Bretagne Prim’Holstein, ont tenu à remercier Claude Roussel, ancien technicien du contrôle laitier, « pour son soutien aux éleveurs ».

