La Blonde d’Aquitaine à l’honneur

Cette année, des vaches des races Froment du Léon, Pie Noir et Armoricaine viendront enrichir la vitrine présentée au salon des 14 et 15 octobre, en complément des races Charolaise, Blonde, Limousine, Prim’holstein, Pie Rouge, Normande et Montbéliarde. Seul le concours Prim’holstein sera « local » car tous les autres réunissent des animaux de plusieurs départements. Les meilleurs représentants de chaque race défileront le dimanche, à 16 h. « Le défilé des enfants, de 3 à 10 ans, avec des veaux constituera une nouveauté », indique Gaëtan Le Seyec, président du SDA (société départementale agriculture).

Concours régional du produit fermier

Comme chaque année, un grand marché réunira une trentaine de producteurs, à l’entrée du salon. Le concours régional du produit fermier innovant se déroulera le samedi après-midi. « Une vingtaine de produits sont en compétition : bière IPA de seigle, vinaigre de bière, glace au sirop d’érable avec noix de pécan caramélisés, saucisson sec au sarazin…. ». Des ateliers culinaires seront organisés en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat. Des actions sont menées en direction des collégiens. « Les élèves de 4e et 3e sont invités sur le stand Rés’agri à une tombola pour tenter de gagner des Airpods 3 ». Un stand sera consacré au thème « Agriculteurs, acteurs de la biodiversité ». Un jeu familial avec des questions réponses sur ce thème sera testé pour la première fois avec les visiteurs. Tout le weekend, des démonstrations avec des chiens de troupeau seront organisées en extérieur. Parmi les animations proposées aux visiteurs : un atelier tatouage et maquillage, des éclosions de poussins en direct, des courses de mini-tracteurs, des baptêmes de conduite tracteur, des balades à poney, une ferme pédagogique… Les agricultrices et agriculteurs sensibiliseront les visiteurs à la provenance des produits grâce à des petits questionnaires. Divers matériels seront exposés sur 3 000 m2.