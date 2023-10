La jeune Provence s’impose

Les élevages du Finistère ayant choisi de ne pas présenter les animaux inscrits pour des raisons sanitaires, le concours s’est déroulé entre une vingtaine de vaches des départements 22 et 56. Michel Lestable, technicien Innoval de Nouvelle-Aquitaine et de Vendée et juge expérimenté (Paris, Colombie…) a classé Provence, une jeune vache appartenant à Jean-François Le Lesle de Kervignac, Grande championne du concours pour « sa mamelle bien irriguée, son bassin et la qualité de ses membres ». C’est une fille de Locarno sur Humuss. Elle devance la Championne adulte Maya, de l’EARL Laudrin. Inouie, une vache de dix ans, fille de Saint-Yorre sur Epance, remporte les prix de Meilleure laitière et fromagère. Elle appartient à Serge Le Gal, de Plumelec. Elle a produit, en 4e lactation, 8 393 litres à 42 de TB et 39,6 de TA en 305 jours. Le prix d’élevage a été attribué à l’EARL 56 Laudrin, de Moréac grâce à l’homogénéité de puissance du lot présenté, à la solidité des membres et aux ligaments de mamelle bien marqués.

Palmarès Normande Vaches en 1 e lactation : Renoncule, Gaec de l’élevage Lamour, Ploubezre (22) ;

lactation : Renoncule, Gaec de l’élevage Lamour, Ploubezre (22) ; Vaches en 2 e lactation, Meilleure mamelle et Championne jeune : Provence, Jean-François Le Lesle, Kervignac (56) ;

lactation, Meilleure mamelle et Championne jeune : Provence, Jean-François Le Lesle, Kervignac (56) ; Vaches en 2 e lactation B : Passoa, EARL 56 Laudrin, Moréac (56) ;

lactation B : Passoa, EARL 56 Laudrin, Moréac (56) ; Vaches en 3 e lactation : Odyssée, Copropriété Gaec de la Normande – Moiziard Guillaume, Mauron (56) ;

lactation : Odyssée, Copropriété Gaec de la Normande – Moiziard Guillaume, Mauron (56) ; Vaches en 4 e lactation, Meilleure mamelle et Championne adulte : Maya, EARL 56 Laudrin, Moréac (56) ;

lactation, Meilleure mamelle et Championne adulte : Maya, EARL 56 Laudrin, Moréac (56) ; Vaches en 5 e lactation ou + : Javanaise, EARL des Petits Vaux, Plémy (22) ;

lactation ou + : Javanaise, EARL des Petits Vaux, Plémy (22) ; Génisses de 12 à 30 mois : Tequilla, Gaec Le Rohabon, Kervignac (56) ;

Vaches gestantes – 1 et 2 e lactation et Meilleure bouchère : Occasion, EARL 56 Laudrin, Moréac (56) ;

lactation et Meilleure bouchère : Occasion, EARL 56 Laudrin, Moréac (56) ; Meilleure Laitière et fromagère : Inouie, Serge Le Gal, Plumelec (56) ;

Prix d’élevage : EARL 56 Laudrin, à Moréac (56)

Grande championne : Provence, Jean-François Le Lesle, Kervignac (56).