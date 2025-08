Miser sur le bien-être en lapin

Mickaël Lefeuvre s’est installé en 2000 en reprenant l’exploitation familiale de Combourg (35) spécialisée en veaux de boucherie et un atelier de génisses à l’engraissement avec 80 ha de SAU. Son épouse Betty qui était technicienne électronique a eu envie de changer d’orientation professionnelle après l’arrivée de leur deuxième enfant. « Je voulais rejoindre mon mari sur l’exploitation et il était important pour moi de développer ma production pour trouver ma place. J’ai découvert l’élevage de lapin en lisant un article dans le Paysan Breton. J’ai ensuite visité plusieurs élevages et rencontré le groupement Elvilap pour définir mon projet », témoigne Betty Lefeuvre.25 % de surface supplémen-taire en mezzanine Un nouveau défiElle s’est installée en 2005 en construisant 2 bâtiments tunnels pour lancer son élevage avec 520 femelles. En 2020, l’éleveuse avait besoin d’un nouveau projet, elle a alors décidé de changer de souche de lapin pour passer en Noir de Kervor et intégrer la filière Bleu-Blanc-Cœur. Elle a ensuite découvert le concept Cuniloft qui intègre bien-être animal et bien-être de l’éleveur, chez Frédéric Blot, le président d’Elvilap. « J’ai alors eu envie de me lancer un nouveau défi en développant ce type de bâtiment et de mode d’élevage chez moi. Les 2 tunnels passent en maternité avec 840 lapines et j’ai construit ce bâtiment neuf qui est dédié à l’engraissement avec des parcs pour les lapins. »800 cm2 par lapinLes premiers lapins ont pris possession du bâtiment neuf avec lumière naturelle en juin dernier. Ils y sont transférés lors du sevrage à 35 jours et vont rester en engraissement jusqu’à 72 jours d’âge. Les lapins sont en liberté à 310 animaux par parc dans une salle de 20 parcs plus 2 parcs infirmeries de 120 places chacune. Le Cuniloft, c’est 800 cm2/lapin de surface après sevrage, plus 25 %…