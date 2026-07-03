Du semis à la récolte : boostez votre colza

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Tout se joue dès le semis. Idéalement positionnés sur les derniers jours d’août, les semis précoces permettent de capter au plus vite l’azote disponible dans le sol. C’est le moment stratégique pour apporter un compost de volailles.

Le compost de volailles : l’atout performant et économique du colza

Le démarrage et l’entrée en hiver

À ce stade de la levée à la rosette, les besoins en azote sont modérés mais indispensables pour assurer une bonne vigueur automnale et fortifier la plante face aux attaques d’insectes (altises et charançons du bourgeon terminal). C’est également là que le phosphore entre en scène. Le colza y est extrêmement sensible : cet élément est crucial pour stimuler un enracinement profond, structure essentielle pour que la plante résiste à l’hiver et optimise ses futures capacités d’absorption.

L’amendement organique apporte aussi un précieux bonus : il enrichit le sol en matière organique, améliore sa structure et soutient la réserve hydrique, l’eau étant le premier facteur clé de la réussite.

Sortie d’hiver : la reprise végétative

Au sortir de la dormance hivernale, le colza change de rythme. Sa croissance s’accélère brutalement, entraînant une forte production de biomasse et un développement végétatif important. Pour soutenir cette explosion cellulaire, les besoins en azote augmentent significativement afin de nourrir rapidement les nouvelles feuilles et les tiges.

Du printemps à la floraison : le pic des besoins

C’est la phase critique de la montaison. Les besoins nutritionnels atteignent leur maximum pour construire la structure des tiges, des rameaux et des futurs boutons floraux.

• Le rôle du soufre : à ce moment précis, une disponibilité massive et rapide en soufre est impérative. Une carence au début de la montaison se paie cher : elle entraîne des floraisons blanches et un avortement des siliques.

• Le rôle de la potasse : indispensable elle aussi à cette période, elle dicte la bonne formation des siliques et prépare le métabolisme de la plante à la valorisation des futurs éléments.

La fin de cycle : le remplissage et la maturation

Une fois la floraison achevée, le besoin global se stabilise à un niveau modéré pour accompagner la formation finale des siliques. L’enjeu bascule alors sur la qualité et l’homogénéité de la maturation des graines, une étape fortement sécurisée par les apports de potasse et de magnésium accumulés, garants d’un excellent rendement.

Le conseil agronomique

Si les apports de composts de volailles s’avèrent économiquement bien placés face aux engrais minéraux (tout en favorisant l’activité biologique et le maintien du pH grâce au calcium et au magnésium qu’ils contiennent), chaque parcelle a ses secrets. Avant de lancer votre plan de fumure, une analyse de sol reste le meilleur outil pour ajuster vos apports au plus près du potentiel de vos parcelles.

Sabrina Lefort / Doraven

Contacts : Accueil Doraven 02 96 39 45 64 – Daniel Fubert 06 63 34 43 61 – www.doraven.fr – contact.doraven@eureden.com