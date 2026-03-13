Le Label Rouge Opale a fêté ses 20 ans !

Cette édition 2026 a été marquée par deux moments forts : la signature d’un contrat tripartite avec Lidl le mercredi 25 février, suivie de la célébration officielle des 20 ans d’Opale, le jeudi 26 février, sur le ring porcin. Retour sur une « success story » à la française qui place l’éleveur et la qualité au centre de l’assiette. Un modèle de filière durable qui place l’éleveur et la qualité au centre de l’assiette. Une histoire de passion et de collectif Tout a commencé en 2006. Sous l’impulsion de groupements d’éleveurs et de Socopa, une ambition commune voit le jour : créer une filière porcine d’excellence où chaque acteur a sa voix. Vingt ans plus tard, le Label Rouge Opale est devenu une référence incontournable, regroupant 143 sites d’élevages sur le Grand-Ouest, dont 49 sites au sein de la coopérative Eureden. Ce qui fait la force d’Opale ? C’est une filière où l’éleveur n’est pas un simple producteur, mais un véritable acteur de son cahier des charges. Cette gouvernance partagée garantit une implication totale pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des salaisonniers. Le goût de la qualité, le respect du bien-être Atout gustatif et respect animal, la filière Label Rouge Opale repose sur des critères stricts : • Élevage des porcs pendant 182 jours minimum, alimentation sans OGM et enrichie en graine de lin, source d’oméga 3, surface minimale en engraissement de 1 m2 par porc et bien-être renforcé ; • Tout en garantissant aux éleveurs une rémunération attractive qui récompense leurs investissements en faveur du progrès. La filière crée également du lien entre les éleveurs, les bouchers et les consommateurs dans le cadre d’animations commerciales. Témoignage d’Olivier et Julien, installés à Hénanbihen (22) Engagé dans la démarche depuis octobre 2006, Olivier a choisi le Label Rouge Opale…