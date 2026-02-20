S'abonner

Cultures et agronomie / Surfaces en croissance pour le miscanthus

Surfaces en croissance pour le miscanthus

Culture pérenne aux atouts agronomiques et environnementaux, le miscanthus connaît un essor. La filière a créé son interprofession.

champ de miscanthus - Illustration Surfaces en croissance pour le miscanthus
La moitié des volumes de miscanthus sert de litière animale. | © France miscanthus

La France compte 11 460 ha de miscanthus répartis dans 2 650 exploitations. La croissance moyenne atteint 12 % par an sur les cinq dernières années, avec une dynamique forte dans l’ouest et le nord de la France.Soutenir la rechercheAprès plus de 15 ans de structuration, la filière française a franchi une nouvelle étape avec la création de l’Interprofession française du miscanthus (IFM) en 2025. L’ensemble des maillons de la chaîne y sont représentés au sein de trois collèges : producteurs de plants, producteurs de miscanthus et transformateurs.« L’interprofession a pour missions principales d’assurer un suivi statistique de la filière, de renforcer la promotion du miscanthus, de soutenir la recherche (génétique, services écosystémiques, nouveaux débouchés comme la bioconstruction) et d’accompagner la gestion des sous-produits (cendres, épandage…) », soulignent les responsables.Principalement énergétiques au départ, les débouchés ont évolué : la part de la combustion est passée à environ 20 %, tandis que l’utilisation en litière animale pèse 53 % des volumes et le paillage horticole 24 %. Le miscanthus peut aussi être intégré en alimentation des bovins pour une meilleure rumination.Atouts environnementauxPour les agriculteurs, le miscanthus présente de réelles opportunités économiques et réglementaires. Culture pérenne qui s’implante pour 20 ans entre mars et juin, il est reconnu comme SIE (Surface d’intérêt écologique) et entre dans le cadre des Écorégimes de la Pac (voie « pratiques agronomiques »). « Il contribue aussi favorablement à la certification HVE de niveau 3, en apportant des points sur la biodiversité, la gestion des intrants et de l’irrigation. Quand il ne reçoit aucun phyto, il peut être implanté dans les zones de non-traitement ou dans les aires de protection des captages d’eau ».Agnès Cussonneau…

