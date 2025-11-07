Sécurité en élevage : ensemble, protégeons nos équipes et nos exploitations

Lors de la quinzaine « sécurité » qui a eu lieu du 6 au 17 octobre organisée par le service sécurité Eureden, un ancien chauffeur est venu partager son expérience. Ce chauffeur expérimenté, avec 15 ans d’ancienneté, a été victime d’un grave accident du travail lors d’une livraison d’aliments dans un élevage. Un accident survenu lors de l’intervention Après la livraison, il a entamé la fermeture du silo en montant sur l’échelle. À mi-parcours, entre 3 et 4 mètres du sol, la structure a bougé de manière imprévisible. En tentant de se protéger, il a sauté, mais le silo est tombé sur l’arrière du camion, avant de rouler et de coincer ses jambes en dessous. Pour Eureden, la sécurité est l’affaire de tous L’accident, bien qu’imprévisible de l’extérieur, a été provoqué par la dégradation du silo, fragilisé par l’humidité et par des fissures présentes sur la dalle et autour de son pied. Ce témoignage souligne que chaque personne, expérimentée ou non, peut être exposée à des risques, et que la vigilance, le respect des règles et la communication sur les dangers sont essentiels pour éviter des accidents graves. La sécurité, une responsabilité partagée Mais la sécurité ne se limite pas qu’aux livraisons. Chaque activité sur l’exploitation comporte des risques : manipulation de charges, circulation autour des silos, travail avec les animaux ou utilisation de machines. Les bonnes pratiques et l’organisation du travail sont autant de leviers pour prévenir les accidents et protéger tous les intervenants. Un protocole de sécurité pour sécuriser l’ensemble des activités Pour accompagner les éleveurs et les chauffeurs, Eureden travaille avec la MSA, la Carsat et les adhérents Nutrinoë à un protocole de sécurité complet. Ce document, à signer entre l’éleveur et le transporteur, permettra de guider et d’accompagner dans l’évaluation des risques potentiels présents sur l’exploitation,…