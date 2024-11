Des silos en état pour la sécurité de tous

De nombreux accidents sont déclarés en élevage suite à des problèmes liés à la livraison d’aliments. Si nous sommes tous acteurs pour travailler en sécurité, la responsabilité revient tout de même à l’exploitant propriétaire du site et du silo. Pour cela, il est crucial de garantir que les infrastructures telles que les silos et les quais de chargement soient sécurisées. Les risques sont nombreux en fonction de l’âge, de l’état et de l’usage des installations : risque de chute de plain-pied, risque de chute de hauteur, risque de chute d’objets, risque d’effondrement de la structure, risque d’ensevelissement et il y a également des risques électriques en fonction de l’implantation des lignes électriques. Plus l’accès à la ferme est facile, les silos en état et la livraison sécurisée, plus la qualité de la livraison se fait ressentir.

Signalement des situations à risque et droit de retrait

Au sein d’Eureden, afin d’assurer leur sécurité, les chauffeurs ont pour consigne de ne pas monter sur les silos.

De plus, s’ils considèrent que les conditions de livraison présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur sécurité, ils peuvent faire valoir leur droit de retrait. Ils ont donc le droit de refuser de livrer tant que des mesures n’ont pas été prises afin d’améliorer la sécurité. Les chauffeurs effectuent alors un signalement et différentes actions seront mises en œuvre en fonction du niveau de priorité.

Les éléments relatifs à la sécurité des opérations de chargement-déchargement sont à consigner dans un protocole de sécurité, transmis au transporteur.

Niveau de priorité

• Arrêt des livraisons en cas de risques électriques, d’effondrement du silo, de chutes de hauteur en montant aux silos, de chutes d’objet (capot, parpaing ou autre)… • Maintien des livraisons avec plan d’actions de réduction du risque (risques animaux, accès en véhicule, livraisons en big-bag : renversement du big-bag, de l’engin, heurt avec la vis ou l’engin)… • Information au chauffeur du risque (risques chutes de plain-pied, livraisons en remorque).

L’objectif au sein de la coopérative est bien de mettre en sécurité ses salariés mais ces mesures vont bien au-delà et ont pour but d’assurer la sécurité de tous.

Ce que dit le Code du travail

Le Code du travail stipule différentes règles qui concernent directement l’exploitant agricole.

Le temps manque souvent pour effectuer les travaux de maintenance sur les silos, néanmoins, il est important de bien appréhender cette question de l’accès aux silos pour éviter tout accident et litige, puisque la responsabilité de l’accès aux silos d’alimentation animale incombe à l’exploitant agricole.

De bonnes conditions de stockage contribuent :

• Au bon écoulement de l’aliment dans le silo ;

• À une meilleure conservation de l’aliment ;

• À sécuriser la livraison d’aliment pour les éleveurs et les livreurs.

Les bons réflexes pour le bon entretiens d’un silo