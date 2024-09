Sensibiliser les futurs exploitants au contrôle des engins de levage

« En cas d’accident, si l’engin de levage est en bon état, on peut prouver que l’accident n’est pas lié à un manque d’entretien du matériel ».Ce n’est pas le technicien animant l’atelier de levage qui s’exprime là, mais Enzo, 18 ans, élève en Bac Pro CGEA* à la MFR de Montreuil-Bellay. Le jeune homme vient d’écouter attentivement les explications de Stéphane Humeau, expert Prosecure, le service de vérification des engins de levage mis en place par Groupama Loire Bretagne.Entouré de quelques futurs bacheliers, Enzo vient de bénéficier d’un cours théorique et pratique grâce à plusieurs engins mis à la disposition de l’expert dont un télescopique prêté par un agriculteur de la commune. « L’objectif est de les informer que sur ce type de matériel, il faut régulièrement vérifier certains points, explique Stéphane Humeau. À moi de leur faire prendre conscience qu’en cas d’accident leur responsabilité peut être engagée si ces obligations n’ont pas été respectées ».État de conservationAvec chaque groupe, Stéphane Humeau liste des points essentiels : « Il y a une réglementation régie par le Code du travail à laquelle le monde agricole n’échappe pas, souligne-t-il d’entrée. Pour les engins de levage mobile, comme celui-ci, une visite est obligatoire tous les six mois. Elle contrôle l’état de conservation du matériel. On regarde les feux, les essuie-glaces, les pneumatiques, les rotules, la direction… On vérifie également la présence des pictogrammes de sécurité et des documents obligatoires comme le manuel d’utilisation ».Stéphane Humeau aborde ensuite la technique propre à l’engin en expliquant aux élèves, par exemple, ce qu’est un indicateur de devers, équipement alertant sur les limites de performances de l’appareil en fonction de son inclinaison, ou encore ce qu’est un abaque de charges qui indique l’évolution des masses admissibles en fonction de la longueur de bras utilisée.Maintien de chargeLa…