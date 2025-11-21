Les génisses apportent de l’équilibre

Installé en 2001 à Nuillé-sur-Vicoin (53), Jean-Michel Jouault conduisait un cheptel allaitant basé sur 60 mères (Blonde d’Aquitaine et Rouge des prés). Il y a 5 ans, il a décidé d’arrêter le naissage et de concentrer son activité bovine sur l’engraissement de génisses destinées à la filière Label rouge APBA, en lien avec la coopérative Agrial.

Arrêt du naissage il y a 5 ans

Le nombre de têtes sur l’exploitation varie entre 90 en hiver et 60 au printemps, les départs ayant lieu de janvier à juin. « Les animaux m’apportent de l’équilibre dans mon travail et participent à la bonne fertilisation de mon système », a souligné l’éleveur lors d’une porte ouverte organisée par l’entreprise TMCE.

Achat d’une trentaine de broutardes par an

« J’achète une trentaine de broutardes par an, âgées de 6 à 9 mois, provenant des Pyrénées. Elles présentent des poids de carcasses pas trop élevés et sont très dociles. Elles restent environ 2 ans et demi sur l’exploitation. » Les broutardes pèsent autour de 270-280 kg quand elles arrivent et donnent en moyenne 520 kg de carcasse à l’abattage (classement U-/U=).

Le cahier des charges label a rejoint en 2016 la démarche Bleu-Blanc-Cœur, les carcasses d’animaux devant donc contenir une quantité minimale d’oméga 3. « La ration d’engraissement contient de l’enrubannage à volonté, 4 kg de bouchons de luzerne, 4-5 kg de maïs épi déshydraté, 2 kg de triticale et 200 g de minéral, plus de l’aliment spécial label en finition. Les génisses pâturent beaucoup. Quand l’herbe baisse en production, je leur apporte de l’enrubannage et du maïs épi. » Les prairies sont composées de dactyle, fétuque élevée, fétuque des prés, RGA, fléole et de quatre trèfles.

Un seau à lécher avec de l’ail au pâturage

Depuis 6 ans, l’éleveur utilise différents produits commercialisés par TMCE pour la minéralisation de ses animaux, ses sols, ses traitements sur cultures et sa litière. « Au pâturage, j’utilise un seau de minéral à lécher qui contient de l’ail, au pouvoir répulsif contre les mouches et les tiques. »

Agnès Cussonneau

Des sols vivants et fertiles