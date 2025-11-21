Les génisses apportent de l’équilibre

Installé en 2001 à Nuillé-sur-Vicoin (53), Jean-Michel Jouault conduisait un cheptel allaitant basé sur 60 mères (Blonde d’Aquitaine et Rouge des prés). Il y a 5 ans, il a décidé d’arrêter le naissage et de concentrer son activité bovine sur l’engraissement de génisses destinées à la filière Label rouge APBA, en lien avec la coopérative Agrial.
Le nombre de têtes sur l’exploitation varie entre 90 en hiver et 60 au printemps, les départs ayant lieu de janvier à juin. « Les animaux m’apportent de l’équilibre dans mon travail et participent à la bonne fertilisation de mon système », a souligné l’éleveur lors d’une porte ouverte organisée par l’entreprise TMCE.
Achat d’une trentaine de broutardes par an
« J’achète une trentaine de broutardes par an, âgées de 6 à 9 mois, provenant des Pyrénées. Elles présentent des poids de carcasses pas trop élevés et sont très dociles. Elles restent environ 2 ans et demi sur l’exploitation. » Les broutardes pèsent autour de 270-280 kg quand elles arrivent et donnent en moyenne 520 kg de carcasse à l’abattage (classement U-/U=).
Le cahier des charges label a rejoint en 2016 la démarche Bleu-Blanc-Cœur, les carcasses d’animaux devant donc contenir une quantité minimale d’oméga 3. « La ration d’engraissement contient de l’enrubannage à volonté, 4 kg de bouchons de luzerne, 4-5 kg de maïs épi déshydraté, 2 kg de triticale et 200 g de minéral, plus de l’aliment spécial label en finition. Les génisses pâturent beaucoup. Quand l’herbe baisse en production, je leur apporte de l’enrubannage et du maïs épi. » Les prairies sont composées de dactyle, fétuque élevée, fétuque des prés, RGA, fléole et de quatre trèfles.
Un seau à lécher avec de l’ail au pâturage
Depuis 6 ans, l’éleveur utilise différents produits commercialisés par TMCE pour la minéralisation de ses animaux, ses sols, ses traitements sur cultures et sa litière. « Au pâturage, j’utilise un seau de minéral à lécher qui contient de l’ail, au pouvoir répulsif contre les mouches et les tiques. »
Agnès Cussonneau
Des sols vivants et fertiles
La SAU de 86 ha comprend 28 ha de prairie, 22 ha de blé, 18 ha de colza, 7 ha d’orge, 4 ha de maïs, 4 ha de triticale et 3 ha de luzerne. Semées fin octobre, les céréales composées de plusieurs variétés offrent des rendements dépassant les 100 q par hectare les meilleures années. Les semences sont juste traitées avec le produit TMF (oligo-éléments liquides). « Les sols évoluent favorablement sous l’effet des minéraux TMS et contiennent de nombreux vers de terre. Ils sont plus drainants et résistent mieux à la sécheresse », observe le producteur.