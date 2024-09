Un nouveau combiné mobile pour la Cuma Armor Bûches

10 tonnes, 13 m de long et 2,50 m de large, la SpaltFix K-650 Vario Mobil de la marque autrichienne Posch est imposante. La machine est capable de transformer des grumes de 65 cm de diamètre en bûches de 5 à 15 cm. « De quoi produire de l’allume-feu jusqu’au gros bois de chauffage », affirme Remy Misslin, responsable commercial de la société Abes, revendeur de la marque Posch. Depuis la cabine, l’opérateur contrôle l’avancée des rouleaux d’alimentation et le sciage. Le fendage est quant à lui complètement autonome et s’effectue avec un couteau en forme de X monté sur un piston hydraulique double-effet. Grâce au système Vario, l’utilisateur peut en effet faire varier les tailles des bûches en réglant uniquement la vitesse d’avancée du tapis. Plus ce dernier avancera lentement et plus la taille des bûches sera petite. Une caméra est placée dans le tunnel de fendage pour surveiller tout risque de bourrage. « Pour faire tourner la machine, nous recommandons d’utiliser un tracteur de 80 cv minimum », déclare Remy Misslin. Organiser son chantier « Pendant un chantier, ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui trient leur bois par taille et par diamètre », annonce Remy Misslin. « Cela évite d’avoir à régler l’automate de fendage trop souvent. Il est également recommandé d’être deux : un pour approvisionner en bois et l’autre pour produire les bûches. » Une petite tronçonneuse peut aussi être utile pour déraser le tronc au besoin et gagner du temps sur le chantier. Le débit maximum de la K-650 est d’environ 10 stères à l’heure. Tourner sur le département « La Cuma Armor Bûches a une vocation départementale », lance Yvon Rouxel, président de la structure. « Nous avons décidé d’investir 200 000 € dans un combiné scie-fendeuse pour pouvoir faire des tournées, avoir un bon débit de chantier et faciliter la rentabilité. » Une fois…