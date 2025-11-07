La brume des chiffres

Longtemps, la Bretagne s’est rassurée. La baisse du nombre d’éleveurs et d’animaux serait, croyait-on, compensée par la restructuration des fermes. En lait, les 300 000 L produits par 40 vaches de Marcel se transformeraient en 500 000 L chez le jeune Hugo lors de la reprise. Une logique rassurante, presque mécanique, entretenue par une filière confiante dans la rationalisation du système productif. Mais les chiffres, eux, dissipent toujours la brume des impressions : au rythme de – 3 % de vaches chaque année, le cheptel breton aura fondu de moitié en 2050. Et 2050, rappelons-le, est désormais plus proche que l’an 2000.

Chaque vache bretonne devrait produire 16 700 L de lait en 2050

Certains objecteront que l’amélioration de la productivité compensera la baisse du nombre d’animaux. Cependant, pour maintenir le volume actuel, chaque vache bretonne devrait produire 16 700 L de lait en 2050. Les élevages atteignant 10 000 kg/vache diront que le saut n’est pas insurmontable. Mais raisonner à l’échelle de la ferme Bretagne n’a rien d’un calcul individuel : il faudrait multiplier par 3,75 la progression moyenne des dix dernières années – non plus + 100 L, mais + 375 L par vache et par an, sans relâche. Un rythme difficilement soutenable, même pour les plus performants.

Ces projections sont connues, mais rarement reconnues. Sans doute parce qu’elles heurtent l’esprit d’une région forgée par la culture de l’élevage, pilier économique breton depuis les années 1960.

On se plaît alors à répéter que la solution viendra du prix. Mais le signal envoyé cet automne – baisse du prix du lait – n’a rien d’encourageant pour la production indigène menacée par les importations. Pour justifier, l’industrie et la distribution assurent que « le consommateur a choisi ». À moins que, comme souvent, ce soit lui qu’on ait choisi pour justifier la baisse…