FCO, un grain de sable dans la mÃ©canique

Vaccination contre la FCO-3 et contre la MHE cet hiver. Mais au final, câ€™est la FCO sÃ©rotype 8 qui est venue enrayer la mÃ©canique de cet Ã©levage organisÃ© autour dâ€™un calendrier bien dÃ©fini : vÃªlages groupÃ©s en mars, tarissement en dÃ©cembre, salle de traite fermÃ©e trois mois.

Un systÃ¨me robuste

Â« Nous avions insÃ©minÃ© 86 vaches et gÃ©nisses entre fin mai et mi-juin Â», explique Madeg Join-Lambert. Et Ã partir du 10 juillet, tout a basculÃ© : les retours en chaleur se sont multipliÃ©s. PrÃ¨s de 60 vaches ont coulÃ©, elles ont Ã©tÃ© rÃ©insÃ©minÃ©es entre mi-juillet et mi-septembre. Â« En 2026, nous aurons 30 vÃªlages en mars, 30 en avril et une quinzaine en mai/juin. Cela bouleverse notre organisation, mais pas notre systÃ¨me. Â»

Les Ã©leveurs ont choisi de garder exceptionnellement quelques jeunes vaches vides plutÃ´t que de les vendre. Â« Câ€™est un investissement : elles ne produiront pas en 2026, mais on s’assure d’avoir assez de vaches en 2027 Â».

Ce dÃ©calage des vÃªlages pourrait faire perdre autour de 20 000 litres de lait l’annÃ©e prochaine, soit prÃ¨s de 10 000 â‚¬, mais le couple garde le cap : Â« Notre systÃ¨me est robuste. Â»

CoÃ»t alimentaire de 14 â‚¬/1 000 L

La ferme de Moguel compte 72 vaches laitiÃ¨res pour 250 000 litres de lait vendus et un chiffre dâ€™affaires dâ€™environ 220 000 â‚¬. L’excÃ©dent brut d’exploitation atteint 150 000 â‚¬ en 2024, soit 75 000 â‚¬ par actif. Les charges totales reprÃ©sentent 30 % du produit, dont un tiers de main-dâ€™Å“uvre. Autrement dit : 70 % du produit restent disponibles pour le revenu et lâ€™investissement.

Lâ€™Ã©quation repose sur des charges minimes : pas dâ€™engrais, pas de concentrÃ©s, et 14 â‚¬/1 000 L de coÃ»t alimentaire. Â« Le pÃ¢turage est la clÃ© Â», rÃ©sument-ils. Le troupeau consomme 150 Ã 180 rounds de foin par an, le reste Ã©tant du pÃ¢turage. Â« Nous gardons toujours un an d’avance de foin sous le hangar, ce qui permet d’Ãªtre sereins Â».

MalgrÃ© un Ã©tÃ© 2025 sec, la production laitiÃ¨re vendue cette annÃ©e (3 500 L/VL) sera Ã©quivalente Ã celle de l’an passÃ©. L’automne exceptionnel et le printemps favorable ont permis de compenser la baisse de lait de juillet/aoÃ»t. Une production qui progresse depuis quelques annÃ©es : Â« Nos gÃ©nisses sont issues des meilleures vaches et les taureaux nÃ©ozÃ©landais frisons et jersiais sont trÃ¨s performants Â», ajoutent-ils.

Un Ã©quilibre satisfaisant entre revenu et travail

Les deux Ã©leveurs estiment leur revenu net Â« trÃ¨s correct Â» pour un travail limitÃ© grÃ¢ce Ã la simplicitÃ© du systÃ¨me. Lâ€™Ã©pisode FCO leur a surtout rappelÃ© Â« lâ€™humilitÃ© du mÃ©tier. On ne maÃ®trise pas tout, mais on garde la confiance dans l’avenir Â», concluent les Ã©leveurs.

RepÃ¨res : SAU : 85 ha ; 72 VL Ã la traite ; Production : 3 500 L/VL annuel ; En ce moment : 13,5 litres (50 TB ; 40 TP) en 100 % pÃ¢turage ; 55 rounds de foin distribuÃ©s cet Ã©tÃ© ; 250 000 L vendus ; prix du lait 2024 : 564 â‚¬/ 1000 L ; CoÃ»t alimentaire : 14 â‚¬/1 000 L ; EBE sur produit : 69 % ; EBE/1 000 L : 603 â‚¬.

Les prairies Ã flore diversifiÃ©e La fin de lâ€™Ã©tÃ© est un moment propice pour refaire ses prairies idÃ©alement sous couvert comme lâ€™avoine. Historiquement en Bretagne, on Ã©tait sur un mÃ©lange RGA et TB. Mais avec lâ€™effet du rÃ©chauffement climatique, le RGA rÃ©siste peu Ã la chaleur. La fÃ©tuque et le dactyle sont plus rÃ©sistants Ã la chaleur et le trÃ¨fle gÃ©ant apporte de la fraÃ®cheur en faisant de lâ€™ombre aux plus petites plantes.Â Un exemple de mÃ©lange a adaptÃ© Ã son sol et ses conditions climatiques : 55 % RGA (diploÃ¯de et triploÃ¯de) – 9 % dactyle – 12 % fÃ©tuque – 24 % trÃ¨fle (gÃ©ant et intermÃ©diaire).Â Le coÃ»t est en moyenne de 250 â‚¬/ha pour la prairie seule et 150 â‚¬/ha pour le couvert.Â Il faut faire attention au dactyle pour quâ€™il ne prenne pas le dessus et de bien maÃ®triser son pÃ¢turage au printemps pour avoir une prairie homogÃ¨ne. Par contre, Ã lâ€™automne, il a une bonne pousse et permet un bonne qualitÃ© laitiÃ¨re.

Zone intermÃ©diaire Coralie Gallais – Gaec Gallais – MerlÃ©ac (22) Les vaches sont en bÃ¢timent la nuit depuis le 21 octobre, pour prolonger le pÃ¢turage le jour tant que les conditions le permettent, on espÃ¨re jusquâ€™Ã mi-dÃ©cembre. Actuellement la ration est de 6 kg MS de pÃ¢turage et de 10 kg dâ€™enrubannage. Nous sommes passÃ©s en monotraite depuis 1 mois car les vaches sont en fin de lactation, une trentaine de vaches est Ã tarir dâ€™ici dÃ©cembre. La production est de 9 L/VL/jour, avec 48,4 de TB et 40,9 de TP. Nous reprendrons la bitraite avec le dÃ©but des vÃªlages en janvier. On sâ€™en sort plutÃ´t bien pour notre objectif de grouper les vÃªlages au printemps, la FCO aurait pu avoir plus dâ€™impacts sur notre calendrier de reproduction. CÃ©dapa : 02 96 74 75 50

Zone sÃ©chante Jean-FranÃ§ois BrÃ©haut – Nostang (56) Jâ€™ai fini mon 5eÂ tour et jâ€™attaque le 6e. Lâ€™herbe est de bonne qualitÃ© et jâ€™ai de la matiÃ¨re pour faire de lâ€™enrubannage (45Â rounds sur 10Â ha sur les parcelles non accesibles). Mes taux et ma production ont bien remontÃ© TBÂ 44 et TPÂ 35 â€“ 16Â kg/VL/j. Depuis le 12Â octobre, je ralentis mes tours, je mets du foin Ã lâ€™auge et je donne de lâ€™enrubannage (1 ou 2Â rounds/j ) sur une parcelle parking. Le soir aprÃ¨s la traite, elles retournent au pÃ¢turage. Je vais les emmener sur un sous-couvert avoine que jâ€™ai semÃ© dÃ©but septembre sur 10Â ha en prÃ©cÃ©dent blÃ©. Cela a un coÃ»t (400Â â‚¬/h) mais cela permet une bonne qualitÃ© fourragÃ¨re d’automne pour un sous-couvert. Civam AD 56 : 06 83 60 88 61