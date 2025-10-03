4,7 kg de lait en plus en équilibrant les apports

Eureden a élaboré une ration spécifique pour les troupeaux à haut potentiel, répondant ainsi aux besoins des éleveurs qui visent une production laitière de 38 kg et plus par vache. L’expertise Eureden a pour objectif de proposer des solutions au service de la rentabilité des élevages ambitieux.

Une augmentation de 3,5 kg de lait a été observée sur l’ensemble du troupeau

Programme Performance 35 kg et+

La stratégie du Programme Performance repose sur une couverture de l’auge 7-8 kg en dessous de l’objectif de production souhaité, avec une ration équilibrée à 30-32 kg à l’auge (à 0,98 UFL kg MS). L’objectif est d’éviter les variations d’ingestion de concentrés, d’améliorer la digestibilité de la ration et de maximiser l’ingestion à l’auge. Glen Elleouet, responsable du service nutrition bovine et produit d’élevage, souligne l’importance des prérequis avant la mise en place du programme : « Ce programme performance peut être mis en place si la phase taries et les performances de reproduction sont maîtrisées. » C’est cette expertise, couplée à une approche méthodique, qui permet aux techniciens de proposer des solutions concrètes et efficaces.

Des techniciens fiers de faire progresser leurs éleveurs

Solenn Hénaff, technicienne nutrition et lait Eureden a accompagné le Gaec Trubuil (22) lors de la mise en place de leurs robots de traite, l’occasion d’intégrer le Programme Performance à la nouvelle ration.

« En tant que techniciens, nous sommes accompagnés aussi par nos experts Eureden qui sont là pour la première visite, s’assurer que tous les prérequis sont respectés et adapter la ration au mieux », témoigne-t-elle. Cette synergie entre techniciens et experts est une force, permettant d’assurer une mise en œuvre optimale et des résultats au rendez-vous.

Les éleveurs constatent rapidement les bénéfices. En une semaine, les vaches fraîchement vêlées ont gagné 3 litres au pic, et après un mois, une augmentation de 3,5 kg de lait a été observée sur l’ensemble du troupeau, soit un gain de 0,50 € de marge par vache pour une production à 42 kg.

Au-delà du gain de production, des améliorations significatives sur la reproduction (moins de kystes ovariens, meilleure reprise de cyclicité, moins de perte d’état) sont des victoires partagées. « C’est un travail en confiance, un challenge que l’on réalise ensemble étape par étape. Avec l’analyse des performances dans le Challenge Lait, les éleveurs mesurent l’évolution des résultats et ça confirme nos dires », conclut Solenn.

Julien Prud’homme, éleveur, présente les résultats du Programme Performance sur son exploitation lors d’une réunion technique avec Samuel Pansart, Expert Eureden en traite robotisée

36 000€ de gain sans changer les habitudes

Julien Prud’homme, de l’EARL de Coat Hery (22), l’un des premiers éleveurs à avoir testé le programme, témoigne en vidéo : un gain annuel de 36 000 € « sans rien changer » à sa façon de travailler. En optimisant simplement la production par vache, il a vu sa production passer de 34 à 40 kg de lait, soit un gain de 6 kg et 1,4 € de marge supplémentaire par vache.

Le programme performance a été mis par étape en passant de 3 kg puis à 4 kg d’Axo Perf à l’auge. Sans oublier qu’au préalable ils avaient optimisé l’élevage de la génisse, mis en place une ration tarie et pré-vêlage et revu la présentation de la ration (particules < à 10mm), ce qui avait déjà permis d’atteindre une production supérieure à 34 kg. Ce succès est le résultat d’une collaboration, où les préconisations sont mises en œuvre et portent leurs fruits.

Avec une moyenne de production de 4,7 kg de lait supplémentaire et une hausse de 1,7 € de MCA (Marge sur Coût Alimentaire) à prix du lait identique, sur les élevages test, le Programme Performance démontre clairement son efficacité. Voir les conseils se transformer en gains concrets et durables pour les éleveurs, renforce ainsi la confiance et le partenariat essentiel entre Eureden et ses adhérents.

Marine Rozec/Eureden

Il témoigne en vidéo :