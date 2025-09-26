Complètement Space !

Avec les incertitudes liées au contexte sanitaire et un mouvement social en ligne de mire, de sombres nuages planaient au-dessus de cette 39e édition du Space à quelques jours de son ouverture. Au final, l’horizon s’est éclairci. Et si le nombre d’animaux présentés cette année était effectivement moindre qu’à l’accoutumée, les visiteurs, eux, ont bien fait le déplacement. Quelque 102 000 personnes, venues de plus d’une centaine de pays, ont ainsi arpenté les allées des différents halls du parc des expositions où une large place était accordée à l’intelligence artificielle. Une IA rebaptisée pour l’occasion intelligence agricole.

Fidèle au rendez-vous des professionnels de l’élevage, le Crédit Mutuel de Bretagne a mis à profit les trois journées du salon rennais pour rencontrer et échanger avec nombre de ses interlocuteurs de la filière : sociétaires agriculteurs, coopératives, organisations de producteurs, concessionnaires et revendeurs de matériel agricole… Comme une illustration de la signature de son plan stratégique : « Avec les agris, de toutes nos forces ! »