S'abonner

Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Événements / Complètement Space !

publicité
cek mb 2025

Complètement Space !

L’édition 2025 du Space a connu une fréquentation record avec 102 000 visiteurs accueillis en trois jours. Un succès qui confirme le statut du salon rennais devenu, au fil des ans, une date incontournable du calendrier pour tous les professionnels de l’élevage.

Lecture : 1 min.
Petite fille présentant une génisse à l'occasion du Space. - Illustration Complètement Space !
En raison du contexte sanitaire, le nombre d’animaux présentés cette année était en retrait.

Avec les incertitudes liées au contexte sanitaire et un mouvement social en ligne de mire, de sombres nuages planaient au-dessus de cette 39e édition du Space à quelques jours de son ouverture. Au final, l’horizon s’est éclairci. Et si le nombre d’animaux présentés cette année était effectivement moindre qu’à l’accoutumée, les visiteurs, eux, ont bien fait le déplacement. Quelque 102 000 personnes, venues de plus d’une centaine de pays, ont ainsi arpenté les allées des différents halls du parc des expositions où une large place était accordée à l’intelligence artificielle. Une IA rebaptisée pour l’occasion intelligence agricole.

Fidèle au rendez-vous des professionnels de l’élevage, le Crédit Mutuel de Bretagne a mis à profit les trois journées du salon rennais pour rencontrer et échanger avec nombre de ses interlocuteurs de la filière : sociétaires agriculteurs, coopératives, organisations de producteurs, concessionnaires et revendeurs de matériel agricole… Comme une illustration de la signature de son plan stratégique : « Avec les agris, de toutes nos forces ! »

Sur le stand du CMB, les visiteurs étaient invités à déguster boissons, tartinés et fromages produits par des sociétaires bretilliens.
Sur le stand du CMB, les visiteurs étaient invités à déguster boissons, tartinés et fromages produits par des sociétaires bretilliens.
Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa, et Nathalie Kerhoas, présidente de Bleu Blanc Cœur, ont renouvelé le partenariat « Eco-méthane » qui les unit depuis 2016. Portée par l’association, cette démarche environnementale vise à mesurer et à réduire les émissions de méthane des vaches laitières.
Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa, et Nathalie Kerhoas, présidente de Bleu Blanc Cœur, ont renouvelé le partenariat « Eco-méthane » qui les unit depuis 2016. Portée par l’association, cette démarche environnementale vise à mesurer et à réduire les émissions de méthane des vaches laitières.
La Sill et le Crédit Mutuel de Bretagne ont signé une convention destinée à faciliter l’installation de jeunes producteurs laitiers. De gauche à droite : Sébastien Floc'h, directeur général de la Sill ; Karim Ganaï, directeur général du CMB, et Dominique Trubert, président de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole.
La Sill et le Crédit Mutuel de Bretagne ont signé une convention destinée à faciliter l’installation de jeunes producteurs laitiers. De gauche à droite : Sébastien Floc’h, directeur général de la Sill ; Karim Ganaï, directeur général du CMB, et Dominique Trubert, président de la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole.
Comme chaque année, les concessionnaires et revendeurs de matériels agricoles étaient conviés à la soirée Clémat, du nom de la solution de financement CMB proposée directement sur le lieu de vente.
Comme chaque année, les concessionnaires et revendeurs de matériels agricoles étaient conviés à la soirée Clémat, du nom de la solution de financement CMB proposée directement sur le lieu de vente.
Le salon rennais est l’occasion d’échanges entre les différents acteurs du monde agricole.  
Le salon rennais est l’occasion d’échanges entre les différents acteurs du monde agricole.  
Tags : , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner