La 10e édition d’Agri Deiz revient à Quimper en 2025

Agrideiz a vu le jour en 2014, fruit de la fusion des festivals de l’agriculture et de l’élevage de Morlaix et Quimper. Mais ses racines remontent à plus de 30 ans. L’association organisatrice, composée d’acteurs du monde agricole, œuvre pour valoriser l’agriculture locale, promouvoir des pratiques durables et rapprocher le public des professionnels qui nourrissent notre territoire. Cette 10e édition promet d’être un événement marquant, mettant en avant les animaux d’élevage, le matériel agricole, les métiers du secteur et les innovations technologiques.

Les concours animaux sont l’occasion d’apprécier la maîtrise des présentateurs de bovins.

Une expérience immersive pour toute la famille

Agri Deiz ne se limite pas à une simple exposition agricole. C’est un festival interactif où petits et grands peuvent découvrir le monde rural à travers des activités variées :

• Balades en poneys et en calèche ;

• Démonstrations et concours d’animaux ;

• Dégustations de produits du terroir ;

• Rencontres avec des agriculteurs et éleveurs ;

• Découvertes des nouvelles technologies agricoles ;

• Espace emploi et formation pour les jeunes intéressés par les métiers du secteur.

Un partenariat renouvelé avec Groupama

Partenaire historique de l’événement, Groupama Loire Bretagne sera à nouveau présent en 2025. Son stand proposera conseils, animations et jeux autour de la prévention et de l’accompagnement des exploitants agricoles.

Groupama sera présent au Parc des expositions de Quimper Cornouaille le 15 et 16 mars.

Chaque visiteur a l’opportunité de découvrir les diverses filières du monde agricole en se rendant sur l’espace dédié à l’emploi et à la formation, soulignant ainsi l’importance des métiers agricoles dans les secteurs de la production, du conseil et de la commercialisation.

Pour ne rien manquer d’Agri Deiz • Dates : samedi 15 mars et dimanche 16 mars ; • Horaires : 10 h – 18 h ; • Lieu : Parc des expositions de Quimper Cornouaille ; • Tarifs : 5 €/personne, gratuit pour les moins de 10 ans ; • Billetterie : en ligne sur www.agrideiz.fr ; • Restauration : produits locaux disponibles sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour découvrir et célébrer le savoir-faire agricole finistérien !

