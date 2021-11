La ventilation naturelle des étables grâce aux filets brise vents

L’entreprise REA AGROUEST est née d’un partenariat entre REA SERVICES, entreprise basée à Lanhouarneau dans le Nord Finistère et spécialisée dans le montage de matériel agricole d’élevage dans le Grand Ouest, et AGROTEL, entreprise Allemande de fabrication de filets brise-vent, de tunnels et de bâtiments industriels. Cette dernière créée en 1987, est aujourd’hui un acteur reconnu pour la qualité de ses produits et des prestations haut de gamme. Au plus près des besoins des clients et des exigences européennes et sociétales, l’entreprise a développé une large gamme de produits.

Pour chaque type d’étable : une solution adaptée

Ce n’est que dans les meilleures conditions que les animaux d’élevage peuvent exploiter pleinement leur potentiel d’activité. Une luminosité et une aération suffisantes représentent un facteur décisif. Avec les systèmes de ventilation et portes d’AGROTEL, vous créez les conditions optimales dans vos bâtiments et vous permettez ainsi un rendement plus important et une réduction des cas de maladie. Les solutions de fermeture et de ventilation de la marque allemande permettent également d’éviter les éléments perturbateurs : poussières, gaz nocifs, oiseaux, humidité.

Entièrement modulable, le système pare vent s’installe sur tout ou une partie de votre bâtiment : pignon, long-pan… Le choix de la porosité de la bâche diffère selon le type d’aération souhaitée, selon le type de bêtes et/ou de produits stockés.

Les portes avec mécanisme manuel ou automatique, s’utilisent en toute sécurité et sont faciles à entretenir. Un fonctionnement silencieux, rapide, et résistant au vent très fort font partie des avantages. Des solutions spéciales et des grandes dimensions sont également possibles, tout en gardant les mêmes atouts.

Des matériaux de qualité

Testées dans des conditions extrêmes, les bâches sont résistantes au vent, au froid, au gel et sont conçues dans des matériaux anti-UV. Le tissage de base, en polyester, des filets brise-vent, garantissent une très haute résistance à l’arrachement. L’enduit de PVC pour les bâches et les filets assure un bon maintien de la température, une bonne stabilité face aux Ultra-Violets, et une résistance au feu. Il est également antistatique et anti-moisissure.

Une touche d’Originalité

L’entreprise REA SERVICES, assure le conseil technique, la vente, la pose et le SAV des différents produits pare vent, ce qui lui vaut une image d’entreprise « AU SERVICE DE SES CLIENTS ». Ce sont ses années d’expériences dans le domaine qui ont permis à l’entreprise finistérienne, en partenariat avec des structures spécialisées, de développer la personnalisation des bâches. Cette innovation n’altère en rien la qualité des produits AGROTEL, mais permet grâce à la photographie, l’illustration… de rendre vos fermes atypiques et uniques – comme vous !

Contact :

Rea AGROUEST

ZA du Rulea

29430 LANHOUARNEAU

Tél. : 02 98 61 82 39

Mail : rea4@wanadoo.fr

https://rea-agrouest.com/