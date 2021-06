La gestion de l’herbe s’affine

La culture de l’herbe

Pas assez de pluie, trop froid, trop chaud… La réponse des prairies peut parfois être inconstante face aux caprices de la météo. La preuve ce printemps avec des pousses limitées partout en Bretagne. Certes les prairies sont moins régulières que le maïs, mais la diversité des espèces les constituant, qui continue à s’étoffer, à s’adapter aux différents terroirs bretons, devient un rempart contre l’aléatoire. Sans compter que dans les zones plus sèches de Bretagne, le maïs peut ne pas tenir ses promesses. Aujourd’hui, la recherche d’autonomie s’affirme chez de nombreux éleveurs de ruminants. Certains y trouvent une stabilisation de leur revenu, d’autres prévoient une baisse de leur coût de production. La qualité de l’herbe est recherchée avec des coupes précoces et du matériel permettant toujours plus de réactivité, en propre, en Cuma ou via l’ETA. L’affouragement en vert aussi est développé permettant d’élargir la part d’herbe fraîche dans les rations. Dans ce dossier, des éleveurs qui affinent leurs pratiques concernant l’herbe et les autres fourrages nous livrent leurs recettes et nous font part de leurs riches observations.

