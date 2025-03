Quelle place réservera-t-on à l’agrivoltaïsme en Bretagne ?

C’est la première fois en agriculture que l’on parle de plurifonctionnalité des sols. En alliant productions agricole et énergétique. Ce marché dans l’Hexagone représente 30 à 40 GW d’installations d’ici à 2035, ce qui est colossal. Si les premières références techniques sont exploitables et restent à consolider dans le temps, reste maintenant à attendre le décret d’application de la loi de mars 2023 – fortement attendu – pour faire émerger les premiers dossiers en cours de réflexion, faciliter l’accès aux petites surfaces pour rendre aussi les projets finançables par les agriculteurs, tout en faisant preuve de pédagogie et de patience pour faire accepter ces dossiers au niveau sociétal.