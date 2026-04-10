Limiter le risque de cambriolage

Le major Christophe Darrière, de la Maison de la protection des familles (MPF) de la Gendarmerie, est intervenu sur la prévention des cambriolages lors des réunions d’hiver de la section des anciens exploitants de la FDSEA 22. « Par vous-même ou lorsque nous venons pour un diagnostic gratuit, il s’agit de regarder la maison et de repérer les points de vulnérabilité, notamment les ouvertures », a expliqué le spécialiste.

80 % des vols se passent en journée

Des portes trois points

Les voleurs rentrent souvent par la porte de derrière, la vieille porte du garage qui n’a pas été rénovée avec l’habitation, les velux… « Il faut des ouvertures fiables. Installer des portes trois points, car une porte simple avec un verrou craque vite. » Les fenêtres double vitrage sont plus solides aujourd’hui. Mais quand on sort, la fermeture des volets est une protection supplémentaire « qui ralentira les voleurs », recommande le gendarme. « 80 % des cambriolages ont lieu en journée. Même pour aller boire le café chez la voisine, les fenêtres à l’étage doivent être verrouillées. Les voleurs légers passent facilement par les toits. Et éviter de leur laisser une échelle à disposition dans le jardin. »

Les baies vitrées ont souvent été soulevées ou forcées. « Il est possible d’utiliser un linteau de bois ou un système du commerce pour solidariser les baies et les empêcher de coulisser. » Christophe Darrière rappelle qu’avoir les clés de son domicile à proximité (« sous le pot de géranium ou le paillasson… ») est une mauvaise idée. « Mieux vaut laisser des doubles à des proches ou bien cacher une boîte à clés pour donner le code aux gens autorisés. »

Détecteur de présence

L’installation de lumière avec détecteur de présence devant et derrière la maison est une bonne option : « Elle vous prévient et peut alerter le voisinage. » L’objectif est toujours de mettre en échec les visiteurs et de les faire fuir. « Un vol est très rapide. Parfois 5 à 10 minutes. Les cambrioleurs savent où chercher. Il ne faut donc jamais avoir de grosses sommes chez soi. » Avec l’explosion du cours de l’or, les bijoux sont ciblés, vite fondus et revendus. « Un petit coffre scellé dans un mur est une solution. » D’ailleurs, le militaire insiste sur l’importance de conserver les factures et de photographier tous ses objets de valeur. « Chaque jour, des perquisitions sont menées en France. Les objets sont entrés dans notre base mais, sans information, nous avons des difficultés à retrouver les victimes. »

Toma Dagorn

L’assemblée générale de la Section des anciens se déroule jeudi 16 avril, à 10 h, à Quintin.

Appeler le 17 avant tout