La sève de bouleau, élixir printanier

Forêt de Brocéliande, Paimpont (35)

Pour la première fois, Florine Bourgogne a organisé un tour de forêt, invitant des salariés des magasins Biocoop sur sa parcelle située à Paimpont (35). Une façon originale de leur faire découvrir son univers et de favoriser le dialogue auprès des arbres qui donnent la précieuse sève de bouleau. Réalisant une démonstration, avec une perceuse, elle opère un trou horizontal de 1 à 2 cm dans le tronc d’un bouleau et installe un bec de récolte professionnel : du matériel canadien qu’on appelle « chalumeau ». L’élixir s’écoule ensuite dans un tuyau jusqu’à un bidon alimentaire, au goutte-à-goutte.

Récolte peu intrusive

« L’arbre donne ce qu’il veut : cela peut être un 1/2 ou 6 à 7 L par jour », précise Florine Bourgogne. Quand la sève ne coule plus, elle place une petite cheville de bois dans le trou de récolte pour faciliter la cicatrisation. « C’est une méthode efficace. Il n’y a pas de pourriture, pas de champignon… La récolte est peu intrusive pour l’arbre et n’empêche en rien sa bonne santé et sa croissance », souligne-t-elle.

L’arrivée des perce-neige et des jonquilles marque le début de la saison. « La récolte se fait lors de la puissante montée de sève qui caractérise le réveil de la végétation, entre février et mars, pendant 3 à 4 semaines. Cette année, elle a commencé un peu plus précocement et sera terminée mi-mars. L’an passé, j’ai récolté 4 300 L, en 2026, ce sera un peu plus. »

Florine Bourgogne opère un trou horizontal de 1 à 2 cm dans le tronc d’un bouleau. Un bec de récolte professionnel qu’on appelle « chalumeau ».

La sève est non pasteurisée, non micro-filtrée, sans additif

« La sève, certifiée bio, est stockée en chambre froide à 4°C à Mordelles dans des cuves alimentaires, par date de récolte pour la traçabilité. Elle est non pasteurisée, non micro-filtrée, sans additif ni conservateur ». Pour la commercialisation, la productrice la conditionne en Bib (bag in box) de 3 tailles différentes : 1,5 L, 3 L et 5 L. Le liquide se conserve 10 semaines au réfrigérateur, à compter du jour de la récolte. La commercialisation se fait dans plusieurs magasins Biocoop et dans des magasins de producteurs ou des épiceries fines.

Plus de 4 300 L de récolte

Florine Bourgogne s’est d’abord installée en 2016 sur un ancien verger à Mordelles, comme productrice de petits fruits (fraises, cassis, groseilles) qu’elle transforme principalement en confitures, jus et sirops. Elle réalise aussi ponctuellement de la cueillette sauvage. La ferme est baptisée « Le verger de l’utopie ». Un nom qui prend son sens dans la volonté de la paysanne « de réaliser un projet de vie sobre, résiliant, en équilibre avec la nature et ses écosystèmes », souligne-t-elle.

Concernant la sève de bouleau, l’histoire a commencé en 2019 avec une récolte sur des arbres de son verger. « Puis en 2020, j’ai acquis ma parcelle de bois de 3 ha en forêt de Brocéliande. Elle possédait beaucoup de bouleaux, de deux espèces locales différentes, toutes les deux favorables à la production de sève. »

Florine Bourgogne propose des conditionnements en Bib (bag in box) de 3 tailles différentes.

Un diagnostic forestier réalisé

« J’ai fait réaliser un diagnostic par un technicien forestier du CNPF (Centre national de la propriété forestière) pour la gestion durable de ma parcelle. Les arbres d’avenir ont été gardés. Des parties de forêts ont été éclaircies. En 2025, une parcelle de pins de 4 000 m² a été récoltée et m’a permis de financer un chemin forestier, nécessaire à la pérennité de mon activité. » En effet, la productrice avait réalisé six années de récolte dans des conditions de boue hivernale, testant différents moyens de déplacement : tracteur, motoculteur avec remorque, 4×4, quad. « Mais la crainte d’être embourbée à chaque récolte était pesante. »

Bientôt de l’api-foresterie

En novembre prochain, Florine Bourgogne va réaliser de nouvelles plantations, « en api-foresterie ». « Deux types de bouleaux mais aussi des arbres-compagnons seront implantés (châtaigniers, noisetiers, églantiers…). Ils me permettront de réaliser des confitures ou autres produits alimentaires. » Les différentes strates (arbres, arbustes, herbe, sous-sol) constitueront un refuge et garde-manger pour la biodiversité. « Un des objectifs est d’avoir des floraisons étalées pour alimenter les abeilles des 24 ruches qui seront gérées par 2 apiculteurs. Leur travail sera possible grâce au nouveau chemin forestier. »

Agnès Cussonneau

Contact : Florine Bourgogne, Le Grand Clos 35310 Mordelles – Tél. 06 72 65 81 41 – verger.utopie@gmail.com.

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