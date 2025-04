L’art de cultiver des saveurs authentiques

L’histoire de Grain de Méliss’ a débuté environ 2 ans avant l’installation de Sarah Mell à Hédé-Bazouges en 2016. Ingénieure en agriculture de formation, elle a souhaité s’orienter vers un travail manuel en lien avec le végétal. Après avoir réalisé une étude de marché, elle choisit les plantes aromatiques, portant aussi l’ambition de relocaliser une offre beaucoup importée. Elle se forme en suivant un CS (Certificat de spécialisation) Conduite de la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM).

Un portage foncier réalisé

Suite à un portage foncier en lien avec la Safer et le Département d’Ille-et-Vilaine, Sarah Mell et son mari Gwenolé ont pu acquérir 2 ha de terre et une maison à rénover de 400 m2. « Ce dispositif nous a permis de finaliser le projet de création d’activité », souligne Gwenolé, également ingénieur en agriculture, qui a rejoint sa femme dans l’entreprise fin 2021 après avoir été conseiller à la Chambre d’agriculture. « 1,30 ha est en cultures en bio et nous allons disposer prochainement de 5 tunnels sur 650 m2 au total (N.D.L.R.: 2 tunnels aujourd’hui). La production qui était de 100 kg sec/an au départ s’est accrue à 500 kg aujourd’hui et notre objectif est de passer à 600 kg. Toutefois, sur 2024, nous avons enregistré une baisse liée au manque de lumière. »

55 plantes cultivées aujourd’hui

D’une trentaine à l’origine, le nombre total de plantes cultivées par le couple est passé à 55. « Nous avons différentes menthes, plusieurs types de basilic, de fenouil, de la verveine citronnée, de la camomille romaine, de l’estragon, de la marjolaine, du thym, du romarin… Nous utilisons aussi des fleurs séchées telles que le souci », détaillent les producteurs qui proposent actuellement une dizaine de références (en mélanges) pour les infusions et l’équivalent en aromates. Ils confectionnent aussi des sucres parfumés et des sels aromatisés.

« D’abord l’arôme, le goût »

Parmi les infusions, ‘Morphée’ qui assemble de la verveine citronnée, de la camomille romaine et des fleurs de mauve fait partie des produits-phares. Une boisson « bienvenue en soirée ». Le ‘Trio de menthes’ (douce, marocaine et glaciale) auquel s’ajoutent des fleurs de bleuet figure aussi en tête des ventes. Parmi les aromates, le remarquable mélange ‘Océan’, contenant des graines de fenouil et d’aneth ainsi que des feuilles d’estragon, « réhausse les saveurs des produits de la mer ».

« Nous recherchons d’abord l’arôme, le goût. Nous souhaitons proposer des produits atypiques. Bien souvent, ils sont offerts en cadeau. » En permanence, les producteurs testent de nouvelles plantes et de nouvelles recettes. « Certaines s’inscrivent dans la durée, d’autres sont éphémères. » Une infusion détonante est notamment dans les tuyaux « alliant écorce de cacao, menthe et piment maison ».

La récolte (le matin), la transformation et le séchage sont réalisés avec grand soin. « Nous avons investi dans différents matériels : une récolteuse, une batteuse, une table de tri, un hachoir… Le séchoir est installé dans l’atelier que nous avons créé à côté de notre lieu d’habitation. » Le hachage est grossier et le séchage doux (ventilation pendant 72 heures avec un air sec à 38°C) pour conserver les saveurs.

Dans leur travail, les artisans apprécient de pouvoir tester une large palette de variétés et d’espèces, ils aiment la diversité des tâches, de la culture à la vente, la transmission vers les clients… « Il n’y a pas de monotonie. » La vente en circuits courts était une évidence pour eux. Leurs infusions et aromates sont principalement commercialisés à la ferme et en ligne, sur des marchés événementiels, dans des épiceries ou des magasins de producteurs. D’autre part, environ 10 % des produits sont achetés par des restaurateurs (des établissements étoilés à la restauration collective) et des transformateurs qui les utilisent dans la confection de leurs chocolats, glaces, fromages, yaourts, liqueurs, bières… Récemment, des chocolats en forme de cœur contenant des pétales de monarde ont été conçus pour la Saint-Valentin, aussi beaux que bons.

Sarah et Gwenolé Mell entendent participer au nouveau collectif PPAM lancé par Agrobio 35. L’objectif est de fédérer des producteurs sur l’Ille-et-Vilaine, d’échanger sur les itinéraires techniques, les choix variétaux, la commercialisation… Autre projet, des moutons avranchins pourraient rejoindre la ferme. « Ils permettraient un apport de matière organique et nous aideraient dans la gestion de l’herbe ». Une manière aussi de participer à la préservation de cette race herbagère menacée.

Agnès Cussonneau

En savoir plus Grain de Méliss, 5 La lande es Glets 35 630 Hédé-Bazouges Site internet : https://graindemeliss.fr