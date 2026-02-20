Â«Â Le Groin de FolieÂ Â» de retour Ã  Paris

Ã‰lodie et Alexandre Richard, Ã©leveurs Ã Plouvien (29), gÃ¨rent Ã©galement un laboratoire de transformation de leurs porcs et un magasin Ã Lesneven baptisÃ© Â« Le Groin de Folie Â». Aujourdâ€™hui, Â« nous transformons lâ€™ensemble de notre production, Ã savoir 1 000 cochons par an, nourris avec des graines de lin Â», explique Alexandre Richard. Â« Notre objectif est de valoriser au maximum nos porcs, nous avons pour cela investi dans des outils spÃ©cifiques : autoclave, sÃ©choirâ€¦ Nos recettes sont simples, Ã 100 % â€˜fait maisonâ€™. Â» Viande fraÃ®che, charcuterie, salaison, conserveâ€¦ Plus de 80 produits diffÃ©rents sont proposÃ©s.L’an passÃ© au CGA, Â« nous avons obtenu deux mÃ©dailles d’argent : pour notre pÃ¢tÃ© de tÃªte et pour notre pÃ¢tÃ© â€˜Coatâ€™. Cette 2e mÃ©daille nous a fait vraiment plaisir car la recette de ce pÃ¢tÃ© traditionnel nous a Ã©tÃ© confiÃ©e par la mÃ¨re de ma tante. Elle comprend notamment des oignons de ClÃ©der Â». Pour cette Ã©dition 2026, lâ€™entreprise prÃ©sente 2 pÃ¢tÃ©s, du saucisson sec, du jambon blanc comme lâ€™an passÃ©, plus 2 types de saucisses : knack et fumÃ©es au bois de hÃªtre. EnvoyÃ©s par transport frigorifique, les produits seront jugÃ©s le dimanche 1er mars.Impacts positifsÂ« C’est un concours rÃ©putÃ© qui a des impacts sur les ventes. Les mÃ©dailles sont mises en avant sur les produits, sur notre site internetâ€¦ Suite Ã l’Ã©dition 2025, des gens sont venus de loin, de Quimper, de Crozon, pour acheter nos produits. Â» Lâ€™Ã©leveur prÃ©cise aussi que ce type de compÃ©tition permet de Â« continuer Ã progresser, en tenant compte des commentaires des jurys Â». Autre intÃ©rÃªt, la cohÃ©sion de toute l’Ã©quipe au travers de ce challenge. Â« Ma femme et moi travaillons avec 6 salariÃ©s et 3 apprentis. Mon pÃ¨re nous aide aussi sur l’exploitation. Les rÃ©compenses font la fiertÃ© de tous. Â»Lâ€™agrÃ©ment sanitaire,…