Des reliquats sortie hiver 2026 faibles 

Alors que les pluies d’octobre à décembre sont restées globalement proches des normales à l’Ouest, voire légèrement excédentaires à Brest et Quimper, elles ont été nettement déficitaires à l’Est, notamment à Saint-Brieuc et Rennes. La situation s’inverse en janvier, avec des cumuls très excédentaires sur l’ensemble de la région (+85 à +144 %), qui concentrent une part importante des pluies hivernales (Cf. tableau). Ces pluies de fin d’hiver ont entraîné des épisodes drainants marqués et favorisé la lixiviation de l’azote présent dans le sol, issu des reliquats de l’automne et de la minéralisation hivernale. Les cumuls depuis le 1er octobre montrent ainsi un gradient Ouest-Est : ils dépassent le seuil de 450 mm à l’Ouest (Brest, Lorient, Quimper) alors qu’ils restent inférieurs à ce seuil à l’Est (Saint-Brieuc, Rennes).

Les pluies de début d’année ont lessivé l’azote

Cette variabilité des conditions hivernales nous conduit à maintenir deux zones pour les RSH céréales d’hiver 2026 (Cf. carte ci-contre), différenciées par le seuil de 450 mm.

Ne pas se précipiter pour fertiliser

Les sols sont souvent très humides en cette sortie d’hiver. Il faut s’assurer que les sols soient bien ressuyés avant d’entrer dans la parcelle pour le 1er apport sur les céréales, notamment pour éviter les tassements profonds et pour bien valoriser l’azote apporté.

La valorisation de l’azote par les céréales dépend de leur stade de développement et des conditions d’humidité du sol. En cas de sol saturé en eau, comme c’est actuellement le cas dans de nombreuses parcelles, les racines des céréales ne sont pas capables de bien absorber l’azote.

Laure Beff / Chambre d’agriculture de Bretagne

Pour plus d’informations en cours de saison, suivez le « conseil cultures de Bretagne » sur le site Chambre d’agriculture de Région Bretagne.

Des RSH colza à considérer par zone