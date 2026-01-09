La santÃ© commence dans le sol

Selon Dan Kittredge, agriculteur amÃ©ricain, la valeur nutritionnelle dâ€™un aliment ne provient que dâ€™une chose : la vitalitÃ© du sol agricole. Â« Elle ne vient ni du contexte pÃ©doclimatique, ni du lieu dâ€™achat du produit, ni dâ€™une quelconque certification Â», affirme le cultivateur, Ã©galement fondateur de lâ€™ONG Bionutrients, qui porte un programme international sur la mesure de la densitÃ© nutritionnelle des aliments. Il s’est exprimÃ© en novembre dernier, lors du congrÃ¨s One Health de Bleu Blanc CÅ“ur.Entre 2017 et 2020, Dan Kittredge et son Ã©quipe ont analysÃ© plus de 10 000 produits agricoles et environ 8 000 Ã©chantillons de sol, issus de diffÃ©rents pays et diffÃ©rents continents. Les nutriments Ã©tudiÃ©s Ã©taient les suivants : antioxydants, polyphÃ©nols, protÃ©ines et minÃ©raux. CÃ´tÃ© sol, les chercheurs se sont intÃ©ressÃ©s Ã son taux de carbone, sa porositÃ©, son pH et sa teneur en minÃ©raux.Scanner ses alimentsEntre un sol Â« vivant Â» et un sol qui le serait moins, le taux de soufre contenu dans une carotte est multipliÃ© par 4, et celui de phosphore par 8. Les teneurs en antioxydants et en polyphÃ©nols sont, quant Ã elles, respectivement 40 et 20 fois plus Ã©levÃ©es dans un sol en bonne santÃ©. Â« MalgrÃ© ces variations, lâ€™aspect de tous les produits que nous avons analysÃ©s Ã©tait identique Â», prÃ©cise lâ€™agriculteur. Pour aider les consommateurs Ã identifier les aliments les plus bÃ©nÃ©fiques pour leur santÃ©, lâ€™AmÃ©ricain souhaite dÃ©velopper un outil basÃ© sur la spectromÃ©trie, permettant au grand public dâ€™obtenir, en temps rÃ©el et via son Smartphone, la densitÃ© nutritionnelle dâ€™un produit.Alexis Jamet…