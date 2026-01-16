Évaluer son attelage : L’œil sur les données de ses matériels

« Il n’y a pas de permis de conduire agricole », démarre Sonia Lebras, animatrice à la FD Cuma Ille-Armor. Pourtant, son quiz sur la sécurité proposé en introduction du témoignage de la Cuma de l’Entente Plumaudaise à l’assemblée générale a montré de « nombreux doutes » chez les Cumistes présents concernant la réglementation sur route. « Par exemple, la vitesse autorisée d’un ensemble agricole est celle affichée derrière le matériel et non celle du tracteur », rappelle-t-elle.Plus globalement, les certificats d’immatriculation ne sont pas assez pris en considération. « Sur celui de votre tracteur, la case F.3 précise son poids total roulant autorisé ou PTRA qui est la masse en charge maximale admissible pour l’attelage. Cela a donc un impact direct sur le chargement possible de votre tonne à lisier ou de votre remorque. » Les cartes grises de matériel précisent aussi les informations incontournables à la fois sur la vitesse et sur le poids total autorisé en charge (PTAC) pour une utilisation respectant la réglementation, assurant ainsi une couverture par le contrat d’assurance. « Mais rien n’est simple. Nous avons relevé les caractéristiques de différents modèles de tonnes sur les plaques : pas une n’est identique. »Toma Dagorn…