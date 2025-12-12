Déclarer ou accueillir des ruches sur son exploitation

Cette obligation est particulièrement utile en cas de problème sanitaire. Elle permet d’avoir une visibilité sur les ruches présentes dans le secteur touché, et de contacter les propriétaires. La déclaration de ruches permet aussi d’avoir une idée de l’activité apicole présente sur le territoire. En 2024, près de 4 200 apiculteurs étaient recensés sur la Bretagne. Ils détenaient près de 87 000 colonies. Un tiers des ruches et des apiculteurs sont dans le Finistère.

Les apiculteurs sont toujours en recherche d’emplacements de ruchers. Il arrive régulièrement que ce soit des agriculteurs et agricultrices du secteur qui leur proposent un site pour poser des colonies. Vous avez un site éloigné de quelques dizaines de mètres de toute activité humaine (chemin de randonnée, potager…), toujours accessible pour un véhicule d’apiculteur, bien exposé (ensoleillement, vent) ? Pour vous aider à entrer en relation avec un apiculteur de votre secteur pour lui proposer cet emplacement, vous pouvez envoyer un mail à l’ADA Bretagne : ada. bretagne@gie-elevages-bretagne.fr

Les abeilles en hivernage

Sur les prochaines semaines, elles seront dans un état de vie ralenti. La reine arrêtera de pondre, mais la population se maintiendra. Et pour cause, les abeilles qui sont dans les ruches en ce moment sont appelées « abeilles d’hiver » : ayant plus de réserves de graisses, elles sont capables de survivre quelques mois.

Maëlle Colin / ADA Bretagne