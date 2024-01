Les jardins manquent de biodiversité pour les abeilles

Les pollinisateurs sont nécessaires à la reproduction des végétaux et à la biodiversité. Piégés entre les zones urbanisées, les grandes surfaces agricoles et les jardins appauvris, ils souffrent du manque de fleurs. Ils doivent, en plus, faire face à un nouveau défi, le changement climatique. « Certains pollinisateurs sont dépendants de la floraison d’une espèce bien…