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Journal Paysan Breton / Dossiers / Récolte de l’herbe

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2026 04 03 distrivert mb

Dossier technique

Récolte de l’herbe

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Un tracteur avec une faneuse attelée au champ - Illustration Récolte de l’herbe
Les faneuses portées de grande largeur imposent un tracteur de gabarit suffisant pour assurer la stabilité lors de manœuvres et des trajets routiers. | © Kuhn

La qualité de l’herbe est recherchée avec des coupes précoces et du matériel permettant toujours plus de réactivité, en propre, en Cuma ou via l’ETA (faucheuses, enrubanneuses, ensileuses, auto-chargeuses…). L’affouragement en vert est également développé pour élargir la part d’herbe fraîche dans les rations. Dans ce dossier, des témoignages d’éleveurs qui affinent leurs pratiques de récoltes pour valoriser au mieux leurs prairies.

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