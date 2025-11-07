Lors du Sommet de l’Élevage, Irisolaris a notifié une étape importante de son développement en annonçant la création d’une nouvelle filiale, dédiée au service de « l’autoconsommation collective ». Concrètement, le service proposé par Irisolaris permet de transformer un bâtiment agricole, un hangar ou une toiture existante en centrale photovoltaïque, et d’en partager la production entre plusieurs consommateurs situés à proximité (jusqu’à 20 km en zone rurale). Le tout, au travers d’une plateforme sous la marque dédiée « GreenTariff », ouverte aux agriculteurs, collectivités et particuliers d’un même territoire ; l’énergéticien mettant sa licence de fournisseur d’électricité au service de la communauté. Cette dernière peut se créer à partir d’acteurs disposant de compteurs communicants. Cette énergie nécessite néanmoins de garder son fournisseur d’électricité en complément.La plate-forme est dans un premier temps accessible aux centrales Irisolaris et devrait s’ouvrir lors d’une seconde étape aux autres centrales. Chaque producteur peut décider de son tarif de vente et la durée des contrats de vente (un an minimum), l’installateur prend en charge l’intégralité du montage technique et administratif, ainsi que la gestion des contrats entre producteurs et consommateurs. Pour les exploitations agricoles, ce service représente plusieurs bénéfices : un tarif de l’électricité connu à l’avance et plus stable que celui du marché, une diminution de l’empreinte carbone, et une moindre dépendance au réseau national. Et pour certains, la possibilité d’aller chercher du volume supplémentaire mieux rémunéré face au plafond contractuel de 1 100 heures de production équivalent par kWc installé.L’entreprise s’implante en Bretagne en cette fin d’année, en plaçant une de ses 7 agences sur Pacé (35).Carole David…