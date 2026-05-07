S'abonner

Journal Paysan Breton / ActualitÃ©s agricoles / Ã‰nergies / La SAS Kendervgaz en vitesse de croisiÃ¨re

publicitÃ©
cek mb 2025

La SAS Kendervgaz en vitesse de croisiÃ¨re

Mise en service en 2022, lâ€™unitÃ© de mÃ©thanisation dâ€™Ã‰vellys poursuit sa montÃ©e en puissance. Lâ€™objectif de production de 165 Nm3/heure sera atteint lâ€™an prochain.

Lecture : 2 min.
Trois hommes sur une pelouse - Illustration La SAS Kendervgaz en vitesse de croisiÃ¨re
David Colin, directeur rÃ©gional GRDF, Jean-Pierre Gillard et Laurent Le Clainche.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner