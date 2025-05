Imaginer l’avenir en ‘inter-mondes’

Organisée par la Chambre d’agriculture de Bretagne, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et l’association Au bout du plongeoir (fabrique d’art et de rencontre), une réunion atypique et artistique a eu lieu sur la ferme de Frédéric Simonneaux à Acigné, le 28 avril. Durant la journée, agriculteurs, chercheurs, citoyens, étudiants, décideurs locaux, artistes ont fait un pas de côté, pour imaginer ensemble des futurs possibles sur un territoire rural proche de Rennes, dans le cadre d’une démarche ‘Science et recherche participative’. Impliquer davantage les agriculteurs Cette initiative s’est appuyée sur les scénarios prospectifs ‘Couesnon 2050’ menés sur le bassin versant du même nom. « Les impacts sur la biodiversité (au travers de la connectivité écologique), la ressource en eau et les paysages ont notamment été évalués », présente Thomas Houet, directeur de recherche au CNRS. Des scénarios prospectifs au départ « Ce regard avait pour but d’éclairer la prise de décisions pour conduire à un avenir plus conforme à nos préférences que s’il n’y avait pas eu cet éclairage prospectif. Nous avons souhaité le faire connaître davantage aux agriculteurs, à même de prendre des décisions qui peuvent impacter notre futur. » Le 28 avril, trois groupes ont travaillé sur des scénarios à horizon 2050 qui ont été transposés sur la ferme : « céréalisation et production d’énergie », « spécialisation laitière » et « diversification et alimentation de proximité ». Ils ont parcouru la ferme, s’arrêtant dans 4 endroits : bâtiments d’élevage, prairies humides, tas de bois, vue sur le château à proximité. Carte postale du futur Dans un second temps, ils se sont projetés en 2050, écrivant une carte postale à leurs petits-enfants de 2025, abordant l’alimentation, les relations sociales, les paysages. Les transformations imaginées ont été mises en scène par l’artiste plasticien Damien Rouxel et des…