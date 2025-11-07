Produire, consommer et protéger son énergie solaire

L’énergie solaire est une alliée précieuse, mais les panneaux photovoltaïques exposent les exploitations à de nouveaux risques qu’il ne faut pas sous-estimer. Le premier danger concerne les dégâts des eaux liés à un défaut d’étanchéité. Une installation mal posée ou un matériel de qualité insuffisante peuvent provoquer des infiltrations depuis la toiture, entraînant des dégradations du bâtiment et parfois des pertes d’exploitation.

Autre risque majeur : l’incendie électrique. Une surchauffe, une connexion défectueuse ou un câble endommagé peuvent suffire à déclencher un départ de feu. Dans un contexte agricole où les bâtiments abritent souvent du matériel inflammable, le risque est loin d’être négligeable.

Des risques multiples à anticiper

Les aléas climatiques constituent également une menace sérieuse. Grêle, tempêtes ou foudre peuvent endommager les panneaux, voire projeter des débris dangereux pour les personnes, les animaux ou les cultures environnantes.

À cela s’ajoutent les risques de vol et de vandalisme : les composants d’une installation photovoltaïque représentent une valeur marchande importante, et les exploitations isolées sont parfois des cibles privilégiées.

Enfin, un bris de matériel – causé par un choc, l’usure ou un défaut intrinsèque – ou encore une défaillance technique peuvent interrompre la production d’électricité, impactant directement l’activité et les revenus de l’exploitation.

Autant de situations qui justifient une couverture d’assurance spécifique et adaptée à ces nouveaux équipements.

Des garanties à adapter à son exploitation

Les compagnies d’assurance, comme Groupama, proposent aujourd’hui des formules dédiées à la protection des installations photovoltaïques sur bâtiments agricoles. Ces contrats permettent de garantir l’ensemble des risques évoqués : incendie, dégâts des eaux, bris, événements climatiques, vol ou encore perte d’exploitation liée à une panne prolongée.

L’idéal est d’intégrer la couverture photovoltaïque dans la police d’assurance multirisque agricole, afin d’assurer à la fois le bâtiment support et les équipements solaires qu’il héberge. Certains assureurs couvrent aussi la perte de revenus liée à l’interruption de la production d’électricité, un point essentiel pour les exploitants qui revendent tout ou partie de leur électricité au réseau.

Avant de souscrire, il est recommandé de faire évaluer la valeur de l’installation par un expert et de vérifier les conditions de garantie (franchise, exclusions, montant maximal indemnisable, etc.).

Une obligation dès la construction : la Responsabilité civile décennale

Dès la phase de construction, la réglementation impose certaines garanties. Tout installateur de panneaux photovoltaïques doit être couvert par une assurance Responsabilité civile décennale, obligatoire pour les travaux réalisés sur bâtiment.

Il est donc essentiel de choisir un installateur qualifié et assuré, disposant des certifications QualiPV, Qualifélec ou Qualibat, et surtout du label RGE (Reconnu garant de l’environnement). Ce label garantit la conformité aux normes de qualité et de sécurité, tout en permettant à l’exploitant de bénéficier d’aides financières ou fiscales (crédit d’impôt, subventions régionales, etc.).

À ce stade du projet, de votre côté, vous avez la possibilité de souscrire un contrat d’assurance Tous risques chantier (TRC). Ce contrat vous couvre en cas de dommage subi ou de vol de matériel affectant les travaux. En cas de dommages, par exemple, un vol de matériel affectant les travaux de construction ou d’installation ou le décrochage des panneaux entraînant des dommages au bâti, cette garantie interviendra sans attendre que la responsabilité des intervenants ne soit prouvée. Ainsi, vous vous évitez les démarches fastidieuses auprès d’entreprises, des maîtres d’œuvre ou de leurs assureurs. C’est votre assureur qui engage les réparations pour reprendre au plus vite les travaux.

Une assurance dommages-ouvrage est également recommandée. Elle doit être souscrite avant le démarrage des travaux et prendra effet à compter de la réception du chantier et pour les 10 ans à venir. Elle permettra à votre assureur de vous dédommager en cas de sinistre dû à un défaut de construction couvert par ce contrat et d’agir contre l’installateur défaillant.

Protéger son investissement sur le long terme