Il y a aujourd’hui une génération d’agriculteurs – souvent jeunes – qui investissent massivement dans l’élevage. Stabulations ultramodernes, porcheries high-tech, automates en cascade : les montants dépassent souvent le million, parfois deux, voire plus. Certes les besoins d’investissement dans l’agriculture sont importants pour remettre les outils à jour. Mais cette accélération, portée par une confiance sans limite, flirte quelque part avec l’euphorie toute puissante.

Cette montée en régime s’appuie sur un terreau favorable : des prix agricoles élevés dans les années récentes et une injonction à la modernisation. Portée aussi, peut-être, par un certain mimétisme avec les secteurs de la tech dopés aux levées de fonds extravagantes.

Ce vertige de l’argent décomplexé interroge. Car les marchés agricoles restent foncièrement cycliques. Les cours exceptionnels ne sont pas une norme. Quant au mythe de la souveraineté alimentaire, il ne protège pas d’une correction brutale : le consommateur reste guidé par son pouvoir d’achat ; l’industrie et la distribution par leurs marges.

Dans l’élevage, la seule constante, c’est la répétition des cycles.

Peu de jeunes éleveurs ont connu la crise laitière de 2008-2009, quand le prix du lait avait chuté sous 280 €/1 000 L, ni les crises porcines récurrentes où la cotation tombait sous 1,20 €/kg en 2015 ou en 2020. Ils n’ont pas vécu ces phases de plomb qui rappellent brutalement qu’investir lourdement sans amortisseur, c’est oublier la gravité du réel. L’histoire montre que les replis peuvent être profonds : 1,3 €/kg pour le porc, 350 €/1 000 L pour le lait ne sont pas des scénarios de science-fiction dans un futur incertain.

Moderniser, évidemment. L’agriculture en a besoin. Mais avec la mémoire du risque et la prudence du calcul : les plans d’investissement doivent intégrer deux hypothèses – l’une d’élan, l’autre de repli. Car dans l’élevage, la seule constante, c’est la répétition des cycles.