La fauche d’automne, une opportunité

Récolter l’herbe en automne peut permettre de valoriser des stocks et de nettoyer des parcelles avant l’hiver. 19 fermes laitières bretonnes ont participé à la 1re année du projet Herbautomne (dont 4 en bio), proposant le suivi de parcelles de 3,7 ha en moyenne. L’objectif : produire de nouveaux repères technico-économiques pour valoriser au mieux les prairies de fauche et les dérobées fourragères semées en fin d’été après céréales. Une habitude pour 2/3 des producteurs Deux tiers des participants ont l’habitude de faucher en automne mais ne cherchent pas à développer ce type de fourrage du fait des conditions météo et de la portance pas toujours au rendez-vous. Et du matériel difficilement disponible à cette période. « La récolte automnale est davantage perçue comme une opportunité ponctuelle », souligne Stéphane Boulent, de la Chambre d’agriculture de Bretagne. « Ce type de fourrage n’est pas non plus conservé longtemps par les éleveurs. » Dans le cadre du projet, « les récoltes en enrubannage se sont déroulées entre le 11 octobre et le 15 novembre 2024, par temps sec et frais, environ 11°C. » Plutôt que l’ensoleillement ou la biomasse présente, c’est l’absence de pluie qui a déclenché la récolte. « Le fanage est souvent évité et l’andainage n’est pas systématique. » Les résultats de l’étude montrent des rendements qui restent modestes : 1,8 t MS/ha (17 % MS) pour les prairies dérobées et 1,4 t MS/ha pour les prairies de fauche (22 % MS). « Pour ces dernières, le rendement moyen avant cette récolte d’automne était de 6,7 t MS/ha, en 3 récoltes. » Récolter l’herbe en automne peut permettre de nettoyer des parcelles avant l’hiver. Après 3 semaines de conservation au minimum, ces fourrages montrent une bonne teneur en protéines (20 % MAT) mais une valeur énergétique limitée (0,7 UFL/kg…