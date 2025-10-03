FRSEA et JA réitèrent leur refus du Sage Vilaine

Une soixantaine d’agriculteurs de la FRSEA et de JA Bretagne se sont mobilisés une nouvelle fois le 26 septembre pour faire entendre leur voix au sujet de la révision du Sage Vilaine (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux). Ils avaient organisé un barrage filtrant avec des tracteurs à côté de la salle de Saint-Just où se tenait la réunion de la Cle (Commission locale de l’eau). L’objectif des élus est d’aboutir d’ici fin 2025 à la publication d’un arrêté validant le nouveau règlement et le Plan d’aménagement et de gestion durable des eaux et des milieux aquatiques. Il interviendrait avant les élections municipales.« 3 ans, un délai trop court »La FRSEA et les JA sont notamment opposés à l’interdiction totale d’herbicides sur maïs prévue sur des parcelles à risque autour des zones de captage. « Le maïs est une culture adaptée à notre zone, qui permet de nourrir nos animaux d’élevage. Si nous devons passer en désherbage mécanique, cela demandera beaucoup plus de temps de travail et des coûts bien supérieurs. Les rendements seront aussi impactés », se fâche un éleveur.Des délégations d’agriculteurs ont pu successivement se joindre à la réunion de la Cle. « Nous dénonçons le délai trop court de 3 ans prévu pour cette révision », déclare Laetitia Bouvier, présidente de la FRSEA. « Rien ne presse. C’est un dossier complexe de plus de 450 pages, il faut donner plus de temps à la concertation ». D’ailleurs, « sur 584 personnes publiques associées (communes, EPCI, départements, chambres consulaires), seules 251 ont émis un avis. Et l’adhésion au projet est loin d’être unanime et sans conditions », soulignent les syndicats.Une taxe sur l’eau dans les tuyauxMais la Cle n’a pas modifié son projet qui entre désormais en consultation publique. La prochaine réunion de la commission est prévue…